Ue: 22,5 milioni per avvicinare la ricerca al mercato

(Teleborsa) - Ilfinanzierà con 150mila euro ciascuno, per un totale di 22,5 milioni, 150 progetti vincitori di un": si tratta di finanziamenti che mirano a spingere in avanti la ricerca scientifica verso le sue possibili applicazioni pratiche e commerciali e che sono infatti destinati solo ai ricercatori che hanno già ottenuto in passato sovvenzioni Erc per la ricerca di frontiera.: il podio vede la Germania al primo posto con 27 studi, seguita da Spagna (20) e Regno Unito (17)., considerando coloro che lavoraziono in altri Paesi europei, e raggiungono così il terzo posto nella classifica per nazionalità, guidata da tedeschi (29) e spagnoli (20).sono stati selezionati fra le 480 proposte pervenute all'Erc e coprono una vasta gamma di argomenti: dall'uso dell'Intelligenza Artificiale per prevedere l'escalation dei conflitti a dispositivi portatili per rilevare e catturare sostanze chimiche inquinanti nell'acqua, dalla riduzione dell'impatto ambientale della produzione di paracetamolo allo sviluppo di uno strumento per individuare le distorsioni nel mercato dell'energia elettrica causate dalle aziende dominanti.con 2 finanziamenti ottenuti. Gli altri vincitori sono la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore di Pisa, le Università di Messina e di Padova, la Fondazione Ri.Med di Palermo, l'azienda Quantavis, spin-off dell'Università di Pisa che si occupa di elettronica, e il Politecnico di Torino.Il 2025 vedrà un, per un totale complessivo di 45 milioni di euro di finanziamenti.