UniCredit-BPM, Commissione: decreto Italia potrebbe violare regole UE

(Teleborsa) - Lahain cui esprime il suo parere preliminare secondo cui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025, che impone determinati obblighi all'entità risultante dalla fusione derivanti dall'acquisizione dida parte di, "sulle concentrazioni (EUMR) e di altre disposizioni del diritto dell'UE".Dal punto di vista della, la Commissione haai sensi dell'EUMR, subordinatamente a determinate condizioni, il 19 giugno 2025., l'Italia ha emanato un Decreto che impone obblighi a UniCredit al completamento dell'acquisizione di BPM, sulla base della normativa nazionale che autorizza le autorità italiane a esaminare gli investimenti in società attive in determinati settori di importanza strategica, tra cui il settore bancario (il cosiddetto).Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del EUMR, gli Stati membri possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi,e le altre disposizioni del diritto dell'UE e che siano appropriate, proporzionate e non discriminatorie. Tale obbligo è soggetto al vaglio della Commissione, in particolare per salvaguardare la propria competenza ai sensi del Regolamento UE sul Mercato Interno ed evitare la frammentazione del Mercato Unico, si legge in una nota dell'esecutivo UE. Il 26 maggio 2025, la Commissione ha inviato unadel decreto. L'Italia ha risposto l'11 giugno 2025.Dopo aver valutato attentamente la risposta dell'Italia, la Commissione "conclude in via preliminare che il decreto potrebbe violare l'articolo 21 del Regolamento UE sul Mercato Interno - viene spiegato - La sicurezza pubblica costituisce, tra gli altri, un interesse legittimo ed è esplicitamente menzionata nell'articolo 21, paragrafo 4, del Regolamento UE sul Mercato Interno, ma la Commissione ritiene in via preliminare chee che la Commissione avrebbe probabilmente dovuto riesaminare il decreto prima dell'attuazione. La valutazione preliminare rileva inoltre che il decreto potrebbe esseredei capitali e sulla vigilanza prudenziale da parte della Banca Centrale Europea".La valutazione preliminare. Separatamente, un tribunale italiano (TAR) ha annullato parzialmente il decreto il 12 luglio 2025. In base alla risposta dell'Italia alla valutazione preliminare e alla sentenza del tribunale italiano, la Commissione valuterà i prossimi passi.