Ericsson, i margini migliorano nel 2° trimestre. Vendite impattate da cambi

Ericsson

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha chiuso ilconin calo del -6% a 56,1 miliardi di corone svedesi, poiché la crescita organica delle vendite del 2% su base annua è stata compensata da un impatto valutario di -4,7 miliardi di corone svedesi. Le vendite nel settore reti sono diminuite del -5% a 35,7 miliardi di corone svedesi. Le vendite nel settore software e servizi cloud sono diminuite del -5% a 14,4 miliardi di corone svedesi, mentre le vendite nel settore Enterprise sono diminuite del -14% a 5,5 miliardi di corone svedesi.Ilè aumentato al 47,5% (43,1%) con miglioramenti in tutti i segmenti. L'è stato di 4,6 miliardi di corone svedesi (vs perdita di 11 miliardi un anno fa). Il secondo trimestre del 2024 includeva un impatto netto di -11,4 miliardi di corone svedesi derivante dalla svalutazione. L'EBIT e la gestione finanziaria netta sono aumentati, in parte compensati da maggiori imposte. L'utile per azione diluito è stato di 1,37 corone svedesi (vs -3,34)."I nostri risultati del secondo trimestre dimostrano la solida esecuzione delle nostre priorità strategiche e operative - ha detto il- Abbiamo raggiunto il massimo margine EBITA rettificato degli ultimi tre anni, supportato da. Abbiamo strutturalmente ridotto la nostra base di costi e siamo fortemente concentrati sulla realizzazione di ulteriori efficienze"."È incoraggiante che la crescita delle Americhe continui e che l'Europa si sia stabilizzata - ha detto - I clienti globali di accesso wireless fisso (FWA) hanno ormai superato i 160 milioni e stanno generando un traffico di rete significativo. La penetrazione del 5G standalone è ancora limitata, ma è necessaria per supportare pienamente i casi d'uso dell'IA all'edge, che richiedono latenza bassissima e prestazioni di uplink migliorate. Guardando al futuro,, anche nel nostro consorzio svedese AI Factory".