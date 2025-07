Frodi creditizie: nel 2024 l'importo medio supera i 4.800 euro (+3,2%)

(Teleborsa) - Le frodi creditizie basate sul furto di identità continuano purtroppo a rappresentare una minaccia significativa e in costante evoluzione nel mondo finanziario, con un impatto particolarmente rilevante nel settore del credito al consumo. L'ultima analisi dell'evidenzia come nel 2024 in Italia siano stati registrati quasi 31mila casi, con une un valore economico complessivo che sfiora iRispetto al 2023 cresce l'importo medio frodato (+3,2%), mentre il valore complessivo dei danni causati rimane pressoché stabile, nonostante il leggero calo del numero di frodi rilevate (-4,6%), a conferma di una tendenza verso danni economici medi sempre più rilevanti."La piccola contrazione dei casi di frodi non deve far abbassare la guardia perché la crescita dell'importo medio fa capire come i frodatori stiano affinando le loro tecniche, sfruttando tecnologie avanzate per aggirare i controlli di sicurezza e raggiungere fraudolentemente un valore economico sempre maggiore. Per contrastare efficacemente questo fenomeno, è indispensabile adottare un approccio integrato che combini strumenti tecnologici di prevenzione con programmi di educazione finanziaria e digitale, rivolti sia ai consumatori che agli operatori del settore" afferma"I player finanziari necessitano di sistemi di prevenzione costantemente all'avanguardia, che siano in grado di intercettare tentativi di frode che diventano ogni giorno più sofisticati, anche in conseguenza dello sviluppo dei canali digitali. L'utilizzo di tecnologie come l'Intelligenza Artificiale e i big data analytics, guidate da competenze specializzate, consentono di migliorare costantemente la capacità predittiva degli strumenti antifrode, garantendo al contempo una customer experience fluida come richiedono i clienti finali e in linea con le best practice dei processi di digital onboarding e lending" commentaNel 2024 l'Osservatorio CRIF – Mister Credit rileva unale frodi sotto i 1.500 euro rappresentano il 20,2% del totale, in calo del 30% rispetto all'anno precedente. Una tendenza che indica come i criminali mirino a valori sempre più consistenti. Infatti, crescono i casi nella(+11,3%) e, soprattutto, si registra quasi un raddoppio (+92,7%) deiche giungono a rappresentare il 15,2% del totale. Al contrario, lesono in lieve calo (-6,2%), mentre aumentano sensibilmente anche quelle(+29,4%), a conferma di una polarizzazione verso importi medi e medio-alti. Solo lemostrano una flessione (-12,1%), segno che i colpi più eclatanti restano meno frequenti, ma le perdite complessive restano ingenti.Il prestito finalizzato si conferma la forma di finanziamento più colpita, anche se la sua incidenza continua a ridursi (34,4% dei casi, -23,8% rispetto al 2023). Tuttavia, l'importo medio delle frodi su prestiti finalizzati cresce in modo significativo (+16,7%), attestandosi a quasi 7mila euro. In forte crescita i casi di(+65,9%), che ora rappresentano oltre un quarto del totale e hanno un importo medio superiore ai 16.600 euro, segno che i frodatori cercano prodotti finanziari più flessibili.Le, incluse le revolving, sono in calo (-11,2%), mentre si conferma la crescita delle truffe legate alle formuleche, pur restando residuali (5,7% del totale), riflettono il boom dell'e-commerce e la sua maggiore esposizione ai rischi digitali.Guardando ai beni acquistati tramite frode,(28,7% dei casi) – una quota rilevante riguarda il comparto auto-moto (9,6%), elettronica/informatica/telefonia (5,4%), l'arredamento (5,2%) e immobili/ristrutturazione (5,0%) – per cui complessivamente le spese per la casa arrivano al 10,2%.Rispetto al 2023 si registra una sostanziale crescita delle(+64%), che includono anche abbigliamento sportivo e beni di lusso, e quelle sugli elettrodomestici (+8,7%). Al contrario, si registra una contrazione delle frodi su auto/moto (-14,6%), spese per la salute (-15%) e arredamento (-6%).Da segnalare il forte(+51,5%), che comprendono l'avvio di attività, corsi e formazione: un segnale che i frodatori stanno diversificando i propri obiettivi, puntando anche su segmenti meno tradizionali.che costituiscono il 64,9% del totale. In lieve diminuzione invece i casi che colpiscono le donne (-3,6% rispetto al 2023), segno che il fenomeno, pur restando trasversale, tende a colpire maggiormente la componente maschile della popolazione.Analizzando la, i(22,1%), seguiti dai 31-40enni (20,7%). Tuttavia, il segmento che registra il maggior incremento percentuale è quello dei 51-60 anni (+2,2%), mentre diminuiscono i casi tra gli under 30 (-1,6%). Se osserviamo, sono i giovani tra i 18 e i 40 anni a risultare più vulnerabili, mentre gli over 50, pur beneficiando di un accesso al credito più ampio, mostrano una minore incidenza di frodi, a conferma di comportamenti generalmente più prudenti.A livello territoriale,si confermano le regioni con il maggior numero di casi, seguite da Puglia e Piemonte. La Lombardia, in particolare, registra una crescita significativa (+6,3%), consolidando la sua posizione di regione più colpita, mentre la Campania supera la Sicilia grazie a un incremento dell'1,9%. Le Marche si distinguono per il maggiore aumento percentuale (+28,9%), pur rappresentando ancora una quota limitata del totale, mentre Emilia-Romagna (+20,9%) e Umbria (+9,7%) mostrano anch'esse un trend in crescita. Al contrario, Valle d'Aosta, Basilicata e Calabria vedono una netta diminuzione dei casi, con cali superiori al 15%.In linea con il trend iniziato lo scorso anno,i casi scoperti nei primi 6 mesi superano il 40%, mentre quelli entro l'anno sono in calo del -28,9% rispetto al 2023. In generale i tempi di scoperta più lunghi subiscono un aumento, infatti il 22,9% dei casi analizzati viene scoperto dopo 3 anni, di questi il 17,2% addirittura dopo oltre 5 anni.Analizzando per tipologia di prodotto è interessante evidenziare comeabbiano dei tempi di scoperta particolarmente più lunghi; infatti, quasi la totalità dei casi viene scoperta dopo oltre 5 anni dal momento della richiesta.Al contrario, lehanno dei tempi di scoperta molto più ridotti; infatti, 3 casi su 4 emergono entro un anno dal momento della richiesta; a seguire prestiti personali e finalizzati, entrambi con oltre il 60% dei casi scoperto entro i 12 mesi."Il quadro che emerge dal nostro osservatorio – conclude– evidenzia come il fenomeno delle frodi creditizie sia in costante evoluzione, non solo nei numeri ma anche nella scelta degli strumenti finanziari colpiti. Nell'ultimo anno l'attenzione dei frodatori si è concentrata sempre più sui prestiti personali, un canale percepito come più accessibile e potenzialmente redditizio. Questa tendenza, unita all'aumento dell'importo medio frodato e alla lieve contrazione dei casi totali, suggerisce un cambiamento nelle dinamiche operative delle frodi: meno episodi, ma più selezionati e ad alto impatto. La maggiore concentrazione di frodi a danno di questa tipologia di finanziamento evidenzia la necessità di affinare continuamente le strategie di monitoraggio per anticipare e prevenire le modalità di attacco criminale".