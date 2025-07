UE studia nuove contromisure da 72 miliardi di euro sui dazi. Von der Leyen sente Carney

(Teleborsa) - Per ora l'Unione europea sta evitando scatti in avanti sulle contromosse sui dazi statunitensi, con la speranza di arrivare a un accordo prima dell'entrata in vigore delle tariffe proibitive del 30% il 1° agosto. Iriuniti a Bruxelles hanno infatti sostenuto lasulle importazioni dagli Stati Uniti, per un valore di circa 21 miliardi di euro, per permettere ai negoziati di proseguire.Intanto l'UE sta valutando una, che includerebbe aerei, automobili e componenti. Inoltre, il commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic sta cercando di coinvolgere formalmente i Paesi del G7, come Canada e Giappone, per coordinare le risposte di ritorsione ai dazi americani in caso di mancato accordo.Su questo fronte, è stato reso noto che ieri sera la presidente della Commissione europea,, ha parlato con il Primo Ministro canadese. I leader si sono concentrati "su come rendere il Canada e l'Unione Europea più forti e competitivi di fronte all'evoluzione delle relazioni commerciali e all'incertezza economica", si legge in una nota.von der Leyen e Carney hanno discusso dell'approfondimento del loro partenariato strategico e del rafforzamento della cooperazione tra l'Europa e l'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP) e hanno esaminato il successo del recente Vertice UE-Canada e i progressi compiuti da allora. I due leader hanno anche discusso di ", nell'ambito del loro nuovo Partenariato per la sicurezza e la difesa".