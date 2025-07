Assicurazioni e innovazione, Yolo e Facile.it spingono la digitalizzazione

Yolo Group

(Teleborsa) - Ilsta attraversando una, trainato dalla crescente domanda di soluzioni digitali e dal ruolo sempre più centrale dei comparatori online nella distribuzione di prodotti assicurativi e di risparmio., tra i principali player del settore, ha registrato una solida performance nel primo semestre 2025, con ricavi superiori a 100 milioni di euro (+20% su base annua) e un EBITDA in crescita del 30%. L'amministratore delegato, Maurizio Pescarini, ha ribadito la volontà di. Le recenti acquisizioni di Finital (broker assicurativo) e Italfinance (servizi creditizi per le imprese) confermano una strategia orientata all'integrazione verticale e alla diversificazione. Con altre due operazioni in fase avanzata, il mercato si sta delineando come un ecosistema sempre più complesso e aperto all'ingresso di nuovi attori digitali.Ancheprosegue il proprio- tra cui Risorsa Uomo (formazione commerciale e manageriale) e RCPolizza.it (broker assicurativo digitale), concluse nell'ultimo anno - e lo sviluppo di nuove partnership. Grazie a un'offerta digitale all'avanguardia, il gruppo si sta affermando come uno dei protagonisti dell'evoluzione dell'insurtech in Italia.(Target Price consensus: 2,8 euro) è unain qualità di digital enabler e broker assicurativo digitale. L'offerta principale è una soluzione insurtech in modalità Platform-as-a-Service basata su cloud, rivolta ad assicurazioni tradizionali, operatori di bancassurance, e-commerce, utility, telecomunicazioni, ecc. La tecnologia proprietaria e l'esperienza maturata come pioniere dell'insurtech qualificano Yolo come partner strategico per le organizzazioni che intendono digitalizzare la propria offerta o integrarla con soluzioni di embedded insurance.