Giovani, INPS porta educazione previdenziale al festival di Giffoni

(Teleborsa) -in programma dal 17 al 26 luglio. L'Istituto parteciperà all'evento per tutta la sua durata, affiancando alle consuete attività di informazione e assistenza per gli utenti una serie di iniziative dedicate ai giovani giurati. L'obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo della previdenza in modo semplice e divertente."Insieme per il tuo futuro", che mira a far conoscere l'INPS non solo come ente erogatore di prestazioni, ma come partner attivo nello sviluppo sociale dei giovani cittadini.si svolgeranno dal 17 luglio, dalle 9.30 alle 14.00 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00, presso il “cube” INPS nel Giffoni Village. Martedì 22 luglio, a partire dalle 11.30, il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, incontrerà nella Sala Verde del Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, i giovani dai 18 ai 30 anni per presentare i servizi e le prestazioni dell'Istituto a loro dedicati.L'iniziativa - spiega la nota - rientra nel più ampio progettolanciato lo scorso 4 giugno che si propone di accompagnare le nuove generazioni attraverso un percorso guidato, aiutandole a riconoscere le proprie esigenze e scoprire gli strumenti per costruire il proprio futuro.direttore della Comunicazione dell’INPS, ha ribadito l'importanza di rivolgersi alla platea giovanile, prendendo spunto dalle parole del Presidente Gabriele Fava durante la presentazione del Rapporto annuale alla Camera: “Con il progetto INPS per i Giovani vogliamo rafforzare il legame tra l’Istituto e le nuove generazioni, promuovendo una comunicazione previdenziale più accessibile. Intendiamo favorire una maggiore consapevolezza del sistema previdenziale fin dall'inizio della vita lavorativa, incentivando l'utilizzo dei servizi proattivi che valorizzano la storia lavorativa individuale. È fondamentale che i giovani comprendano l’importanza di gestire sin da subito il proprio percorso previdenziale, in un sistema sempre più orientato verso il modello contributivo. L'obiettivo è chiaro: costruire un welfare che si avvicini ai giovani, riconoscendoli, ascoltandoli e accompagnandoli lungo il loro cammino”.Per, direttore Regionale INPS Campania, “il Festival di Giffoni è una manifestazione pensata per i ragazzi e i giovani. È proprio a questi ultimi che l'Istituto intende rivolgersi con la sua partecipazione, consapevole che l'efficacia delle politiche previdenziali nel Paese richieda la diffusione dei diritti e degli obblighi esistenti anche tra le giovani generazioni”.