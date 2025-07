Italgas rinnova fino al 2028 accordo con la britannica Cadent

Italgas

(Teleborsa) -confermano la loro cooperazione strategica: le due aziende hanno infatti(MoU) siglato nel 2023 con la volontà comune di rafforzare la collaborazione nei settori dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità delle reti di distribuzione del gas, con una visione comune sugli obiettivi della transizione energetica.Italgas è il primo operatore nella distribuzione del gas in Europa, con circa 13 milioni di utenze gas servite e una rete di distribuzione che si estende complessivamente per oltre 154.000 chilometri.. Ogni giorno trasporta gas a 11 milioni di abitazioni e attività commerciali.Il nuovo accordo, spiega una nota congiunta, è stato firmato presso la sede Italgas di Roma, da Paolo Gallo, Chief Executive Officer (CEO) di Italgas, e Howard Forster, Chief Operating Officer (COO) di Cadent, alla presenza dell’On. Alessandro Cattaneo, Presidente del Gruppo di Amicizia Italia–Regno Unito del Parlamento italiano.Il rinnovo dell’intesa "consolida una collaborazione avviata da diversi anni e arricchita da numerosi scambi di esperienze e competenze tecniche tra i due operatori leader del settore. Italgas e Cadent intendono intensificare la cooperazione in ambiti chiave per la trasformazione delle infrastrutture energetiche europee".“Unire competenze, esperienze e visione con un partner di assoluta eccellenza come Cadent - ha commentato- ci consente di raddoppiare la capacità di innovare e guidare la trasformazione delle reti del gas in chiave sostenibile e digitale.e allo stesso tempo di accelerare il percorso di decarbonizzazione, stimolando lo sviluppo della produzione dei gas rinnovabili e il loro contributo al soddisfacimento del fabbisogno energetico”.“Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con Italgas, parte della nostra strategia per essere all’avanguardia nella transizione energetica, ha dichiarato. Collaborando attivamente con gli operatori di sistema in tutta Europae resilienti per il futuro”.L’On., Presidente del Gruppo di Amicizia Italia–Regno Unito del Parlamento italiano e Co-presidente del Convegno di Pontignano ha commentato: “Sono onorato di presenziare al rinnovo dell’Accordo tra Italgas e la società inglese Cadent, che rafforza concretamente la collaborazione tra due eccellenze industriali dei nostri Paesi. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, diversificare le strategie energetiche e introdurre nuove sinergie rappresenta la strada giusta da percorrere. Questo accordo è un, promuovendo l’innovazione, la digitalizzazione e l’utilizzo di fonti rinnovabili nei sistemi di distribuzione del gas. Accolgo con grande favore iniziative come questa, che mettono al centro la cooperazione internazionale e la costruzione di un futuro energetico più sostenibile, sicuro e resiliente”.Il MoU espanderà le aree di collaborazione verso priorità strategiche delle due aziende per 3 ulteriori anni, promuovendo congiuntamente nei contesti internazionali le evoluzioni tecnico-normative e regolatorie:: sviluppo congiunto di strategie per l'integrazione di biometano, idrogeno e metano sintetico a basse emissioni equivalenti di carbonio. L'obiettivo è trasformare le reti in infrastrutture capaci di accogliere su larga scala questi vettori energetici chiave per una transizione sostenibile.: condivisione di soluzioni digitali avanzate, inclusi strumenti di monitoraggio remoto, manutenzione predittiva e automazione operativa.: rafforzamento della resilienza dei sistemi per il monitoraggio e la gestione delle reti di distribuzione del gas, favorendo lo scambio di best practice, approcci e strumenti di prevenzione.Intelligenza artificiale e sviluppo delle competenze: condivisione delle rispettive iniziative di trasformazione tecnologica sostenute dall’adozione dell’intelligenza artificiale e promozione di iniziative comuni per lo sviluppo di nuove competenze.L’accordo prevede anche la costituzione di gruppi di lavoro tematici che monitoreranno regolarmente i progressi delle attività e identificheranno nuove opportunità di cooperazione. Italgas e Cadent confermano così il proprio impegno alla creazione di forti collaborazioni internazionali per la costruzione di un futuro energetico sostenibile, con reti intelligenti in grado di supportare la decarbonizzazione e garantire energia sicura, affidabile e accessibile.