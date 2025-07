Gas, aumento GNL e recupero stoccaggi migliorano prospettive a breve termine per l'Europa

(Teleborsa) - Ledel 2025, rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, in gran parte a causa delle importazioni record di gas naturale liquefatto (GNL). Lo afferma l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia () nel suo ultimo rapporto.I flussi di gasdotti dallasono stati in linea con quelli osservati lo scorso anno. L'offerta daè diminuita marginalmente, mentre i flussi dalsono aumentati.Lesu base annua, sostenute dai prezzi competitivi degli hub, dalla debolezza della domanda in Asia e dall'espansione della capacità di liquefazione degli Stati Uniti.Nelle importazioni tramite gasdotto non si sono osservate variazioni significative, ad eccezione dellesu base annua a seguito della scadenza dei contratti di transito attraverso l'Ucraina. Le consegne ora raggiungono l'UE solo attraverso il gasdotto TurkStream.rispetto al primo trimestre 2025, a seguito di un inverno caratterizzato da prezzi elevati. La volatilità dei prezzi si è attenuata, pur rimanendo relativamente elevata, mentre le differenze di prezzo regionali si sono ampliate.Laè infattiper riflettere la necessità di attrarre flussi transfrontalieri e carichi di GNL con l'inizio della stagione di iniezione di gas nell'UE e in Ucraina. L'Ucraina ha fatto maggiore affidamento sulle importazioni dai mercati del gas dell'UE limitrofi, cercando di rifornire i propri stoccaggi e compensando al contempo l'interruzione della produzione interna causata dagli attacchi russi ai suoi asset di gas.La necessità di rifornire gli stoccaggi, la perdita dell'approvvigionamento di gas russo e i flussi successivi verso l'Ucraina hanno fatto sì che iapplicasseroper attrarre carichi spot di GNL (Italia) e flussi transfrontalieri dall'Europa occidentale.Guardando ai prossimi mesi, l'ACER sottolinea che - se gli attuali afflussi di GNL e i livelli di iniezione negli stoccaggi continueranno - è. Tuttavia, permangono dei rischi: condizioni meteorologiche estreme, interruzioni delle principali fonti di approvvigionamento o instabilità geopolitica potrebbero alterare la traiettoria. Dal lato dell'offerta, la prevista espansione della produzione globale di GNL tra la fine del 2025 e il 2026 potrebbe contribuire ad allentare la pressione.