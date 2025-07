Fondazione Roma investe 2 milioni nella Space Economy: scelto il Fondo Deep Blue Ventures

(Teleborsa) -ha annunciato di aver individuato nel, gestito dalla società, il veicolo di investimento per le proprie attività nella, deliberando un impegno iniziale pari aIn occasione del Simposio che si è tenuto nell’aprile dello scorso anno il Presidente della Fondazione Romaaveva sottolineato l’importanza di valorizzare l’economia spaziale come leva strategica per investimenti ad alto impatto, proponendo l’idea di sostenere con capitale di rischio giovani startup del territorio romano e laziale che è un’eccellenza nazionale nel settore. In quell’occasione, egli aveva lanciato un appello affinché altri attori si unissero alla Fondazione in questo percorso.A seguito del Simposio svoltosi il 18 aprile 2024, la Funzione Finanza e Tesoreria di Fondazione Roma diretta daha avviato un’attività di ricerca e analisi che ha portato all’individuazione del Fondo Deep Blue Ventures quale veicolo più idoneo. Deep Blue Ventures, con una dimensione target die ad oggi hard commitment per 59 milioni, si concentra su tre ambiti strategici: Space Economy, Healthcare e Key Enabling Technologies (KET). La scelta della Fondazione si focalizza esclusivamente sulla componente Space Economy, ritenuta strategica per lo sviluppo industriale nazionale e regionale.La Società Deep Ocean Capital SGR, che gestisce il Fondo, il quale gode del supporto didi primo piano, tra cui(European Investment Fund) e, nonché di investitori privati e family office italiani, è una realtà indipendente specializzata in Venture Capital per imprese deep tech.L’operazione ha il duplice obiettivo di indirizzare lesu imprese localizzate neloperanti nella Space Economy e diversificare su più verticali tecnologiche, riducendo il rischio legato alla singola iniziativa.Con questo investimento, Fondazione Roma intende rafforzare il proprio impegno verso un’innovazione che generi valore sul territorio. La Space Economy rappresenta un’opportunità strategica per il Paese e per il Lazio, e sostenere startup locali in questo ambito significa investire sul futuro industriale e tecnologico dell’Italia", ha dichiarato, Direttore Generale di Fondazione Roma."Dopo un’ondata di innovazione tecnologica durata 10 anni - dichiara, Amministratore Delegato della SGR - siamo entrati in una fase successiva che sarà più profondamente orientata allo sviluppo di tecnologie breakthrough, ancora più dirompenti delle precedenti. In questo, il settore della Space Economy sta giocando un ruolo pivotale, così legato alle nuove frontiere e alle tematiche geo-strategiche. Per questo siamo felici di aver accolto l’investimento di Fondazione Roma nel nostro fondo Deep Blue Ventures, volto a dare una significativa spinta allo sviluppo dell’ecosistema romano e laziale dell’Aerospazio".