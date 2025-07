Mare Group su OPAS: rilievi Eles "generici e contraddittori", corrispettivo congruo

Mare Group

Eles

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio, anch'esse quotate su EGM, ha reso pubbliche le, ritenendo che "molti dei rilievi diffusi dall’Emittente appaiono generici, contraddittori e/o non supportati da elementi fattuali".In particolare, Mare Group ricorda che l'offerta consente di scegliere tra un corrispettivo interamente in denaro pari a 2,25 euro per azione oppure un corrispettivo misto, composto da denaro e azioni Mare Group e che "trattandosi di una offerta parziale, qualora le adesioni eccedano il numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta, ilè un'applicazione dele avviene secondo il. Sollevare questo punto come elemento di criticità significa mettere in discussione il funzionamento stesso del mercato. L’Offerta Mare Group non introduce quinditra azionisti".offerto. Non si rammentano dichiarazioni sul valore del titolo negli ultimi mesi, mentre ricordiamo che qualche mese fa è stato realizzato dall'Emittente unin esclusione del diritto di opzione (senza quindi proporlo alla più ampia base azionaria)al corrispettivoin denaro offerto da Mare Group nell'ambito dell'Offerta (1,70 Euro contro il 2,25 Euro offerti). Inoltre, laforniti dal management Eles senza aver effettuato alcuna due diligence legale, contabile o industriale, e senza assunzione di responsabilità sulla loro attendibilità". Mare Group ricorda che ilè rimasto fermo ad una quotazione di circa ilproposti da Mare Group in questa OPAS e che tale valore è"Nella Nota di Eles - prosegue Mare Group - si fa riferimento a, che l’offerta avrebbe compromesso: un’affermazione generica e, priva di elementi essenziali come soggetti coinvolti, perimetri, tempistiche ed effettiva coerenza industriale. Simili dichiarazioni, in una comunicazione regolamentata e con un’offerta pubblica in corso, rischiano di pregiudicare la libertà di scelta consapevole degli investitori. Laverso il mercato non è un’opzione, ma: spetta al Consiglio di Amministrazione di Eles garantire che ogni informazione fornita al mercato sia chiara, completa, e riscontrabile. Mare Group, in piena coerenza con quanto dichiarato al mercato, ha costruito nel tempo un percorso industriale fatto di investimenti realizzati, operazioni efficaci e risultati misurabili".", afferma mare Group, aggiungendo che "i fatti dimostrano che Mare Group dispone già di tecnologie all’avanguardia pienamente operative e commercializzate, anche in settori nei quali opera Eles. Lo ribadiamo: queste informazioni sono pubbliche, riportate puntualmente nel Documento di Offerta e disponibili sul sito internet dell’Offerente, basta leggerle. L’obiettivo non è sostituire, ma affiancare queste soluzioni a quelle esistenti, integrandole in una. Mare Group ha già dimostrato sul campo la concretezza del proprio approccio, integrando dal 2019 numerose realtà industriali e generando sinergie documentate in termini di ordini, occupazione e crescita industriale"."Il Consiglio di Amministrazione di Eles deveconoltre il 20% del capitale sociale. Parlare diin relazione ad un azionista significativo impegnato nello sviluppo del settoretecnologico italiano, - si afferma - appare quanto menorispetto ai principi che regolano la vita di una società quotata eche dovrebbero ispirare il relativo management. La, ma un elemento fisiologico del mercato, che garantisce equilibrio, responsabilità e apertura al confronto. Ribadiamo con fermezza che il Consiglio di Amministrazione di Eles ha il dovere di tutelare gli interessi di tutti gli azionisti, compresa Mare Group:Mare Group conclude affermando di aver ", con trasparenza e coerenza verso il mercato" e dichiara che "di Mare Group e di Eles – e, più in generale, il mercato che ha già dimostrato, anche in esperienze recenti, di saper riconoscere il valore di aggregazioni fondate su complementarità tecnologica, visione strategica e apertura alla crescita"."In un contesto che evolve rapidamente, c’è bisogno di operatori capaci di agire con trasparenza, rapidità e concretezza: qualità che Mare Group ha già dimostrato sul campo e che continuerà a mettere a disposizione per contribuire allo sviluppo di una filiera tecnologica nazionale più solida, integrata e competitiva, che sappia superare logiche di interessi individuali per raggiungere risultati più ambiziosi a beneficio di tutti gli stakeholder", conclude la nota.