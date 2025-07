Tonica Wall Street con focus su trimestrali tech e dazi. Verizon sale dopo i conti

Alphabet

(Teleborsa) -, mentre glidei colossi tecnologici nei prossimi giorni, oltre che sviluppi sul fronte commerciale, con i colloqui tra Stati Uniti e Unione europea che proseguono.Nonostante l'imminente scadenza per l'introduzione dei dazi fissata al 1° agosto, gli. L'ottimismo è alimentato dalle dichiarazioni rilasciate domenica dal Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, che ha espresso fiducia nella conclusione di un accordo commerciale con l'UE.Sul fronte delle, gli occhi sono puntati su, che pubblicheranno i risultati mercoledì e che fanno parte del cosiddetto gruppo dei "", composto da titoli tecnologici a mega capitalizzazione.Intanto,del mercato,ha rivisto al rialzo le sue previsioni di profitto annuale, mentreha superato le aspettative degli analisti sulle vendite a parità di punti vendita negli Stati Uniti nel secondo trimestre.In una settimana che offre pochi spunti dal punto di vista macroeconomico, gli investitori analizzeranno ledel presidente della Federal Reserve,, di martedì per individuare eventuali indizi sulla prossima mossa della banca centrale statunitense dopo le letture dell'inflazione della settimana scorsa.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,54%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.332 punti (+0,55%). Sale il(+0,71%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,64%).(+1,73%),(+1,46%) e(+0,76%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+4,98%),(+2,64%),(+1,63%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,98%.(+3,26%),(+2,90%),(+2,76%) e(+2,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,71%. Calo deciso per, che segna un -2,56%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,41%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,04%.