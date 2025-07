Borsa, prosegue tendenza al delisting. In forte crescita scambi azionari e su titoli di Stato

(Teleborsa) - Nel, il numero dellesu mercati regolamentati italiani o ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione italiani è diminuito(le italiane sono scese da 419 a 408). È quanto emerso dal Bollettino statistico relativo al primo semestre 2025 pubblicato oggi dalla Consob, che conferma "la tendenza al ridimensionamento del perimetro delle società quotate vigilate già emersa nel corso del 2024".Tale calo è stato determinato dalla contrazione del numero di società su Euronext Milan (7 revoche e nessuna nuova ammissione) e su Euronext Growth Milan, dove le 6 nuove ammissioni non sono riuscite a compensare le 11 revoche. Proprio il"assume, rappresentando il primo semestre dal 2020 in cui le revoche hanno superato le ammissioni, e segnalando un indebolimento della capacità attrattiva del mercato anche nei confronti delle PMI", si legge nel rapporto. Solo in parte questa dinamica è stata compensata dalla crescita di società con scambi sull'MTF Vorvel (+1 rispetto a dicembre 2024), che continua, tuttavia, a rappresentare un comparto marginale nel contesto complessivo delle società quotate vigilate.Ladelle società quotate vigilate è cresciuta del 13,6% nel primo semestre 2025 (18,8% per le italiane), sostenuta dal positivo andamento dei mercati azionari. L'indice Ftse All Share Italia ha infatti registrato un incremento del 16,2% nello stesso periodo. Ilè passato dal 38,1% di fine 2024 al 43,2% (calcolato sul PIL aggiornato al primo trimestre 2025).Nel primo semestre del 2025, ildelle società quotate vigilate è aumentato del 30,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 (34,1% per le sole italiane), mostrando un'intensificazione dell'attività di negoziazione sul mercato secondario. Tuttavia, il(Euronext Clearing) per i mercati regolamentati italiani ha registrato una contrazione del 5,8%, passando da 13,7 miliardi di euro a fine 2024 a 12,9 miliardi a fine giugno 2025. Nello stesso periodo, il numero di aderenti è diminuito da 149 a 147.Glistandardizzati hanno segnato un aumento del 20,5%, mentre a fine di giugno 2025, il numero di posizioni aperte sui derivati risultava superiore del 29% rispetto a quello di fine dicembre 2024.Nel primo semestre del 2025, il controvalore degliha registrato un incremento del 18,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, spinto soprattutto dall'incremento dei certificate negoziati su SeDex e su EuroTLX.A fine giugno 2025, lesu azioni di società quotate vigilate ammontavano all'1,3% della capitalizzazione totale, registrando una lieve crescita rispetto all'1,2% rilevato a fine dicembre 2024. Per le sole società italiane, invece, questo dato è rimasto stabile all'1,2% della capitalizzazione totale, in linea con il valore di fine 2024. Anche nel settore finanziario si è osservato un incremento, seppur contenuto, delle posizioni nette corte, che sono passate dallo 0,8% al 0,9% della capitalizzazione nello stesso arco temporale.Infine, nel primo semestre del 2025, ilsulle piattaforme di negoziazione nazionali è aumentato del 56,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, riflettendo un significativo incremento dell'interesse per i titoli di debito pubblico. Allo stesso tempo, gli scambi di obbligazioni di emittenti italiani diverse dai titoli di Stato sono cresciuti del 6,9%, segnalando un incremento più contenuto ma comunque positivo pure nel segmento obbligazionario corporate e bancario. Anche gli scambi die di strumenti finanziari derivati cartolarizzati () hanno mostrato un aumento marcato, pari al 55,2%. Diversamente, il controvalore degli scambi relativi ai fondi comuni ha registrato una diminuzione del 33,7%, indicando una possibile riduzione della liquidità o dell'interesse degli investitori in questo comparto.