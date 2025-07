Visibilia, il controllo passa a Giorgio Armaroli: si punta a riammissione su EGM

(Teleborsa) - Cambio nella governance di Visibilia Editore. È infatti stato sottoscritto un contratto di compravendita delle partecipazioni di Athena Pubblicità, società che detiene l’89,94% di. Il 75% del capitale di Athena, finora in mano a Daniela Garnero Santanchè e Immobiliare Dani, è stato trasferito a titolo gratuito a, imprenditore con oltre quarant’anni di esperienza nel settore editoriale.L’atto di cessione diventerà efficace al momento della pubblicazione del bilancio 2024 di Athena, approvato dall’assemblea dei soci il 14 luglio 2025. Ladella transazione esonera Armaroli dall’obbligo di lanciare un’OPA obbligatoria sulle restanti azioni di Visibilia Editore, in conformità con quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Consob.Contestualmente all’operazione,ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Visibilia Editore, che ha nominato per cooptazione Giorgio Armaroli come nuovo presidente e amministratore delegato. Armaroli resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti.Il nuovo azionista ha dichiarato di voler promuovere lo sviluppo delle testate storiche di Visibilia e di puntare alla riammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan, sospese dalle negoziazioni dal 19 febbraio 2025. In quest’ottica, sarà individuato un nuovoper accompagnare la società nel percorso di ritorno al mercato.Armaroli ha commentato: "Il mio ingresso nella compagine sociale e nel management mi consentirà di rivestire un ruolo operativo volto allo sviluppo di Visibilia e alla valorizzazione delle sue storiche testate. Auspico che la mia esperienza professionale quarantennale nel settore editoriale possa apportare un contributo qualificato alla governance aziendale, rafforzando sensibilmente la capacità della società di perseguire con continuità e coerenza i suoi obiettivi strategici di crescita e consolidamento".