Dexelance, perfezionata l'acquisizione del 100% di Flexalighting: operazione da 9,6 milioni

Dexelance

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha fatto sapere che nella giornata di ieri, 22 luglio 2025, è stata perfezionata l’di una quota pari al 49% nel capitale sociale diin esecuzione agli accordi di put&call stipulati in data 13 febbraio 2020 in occasione dell’iniziale investimento di Dexelance, mediante il quale il Gruppo aveva acquisito una prima quota del 51%.Flexalighting, con sede principale a Pontassieve (Firenze), e che, dal 2017, controlla una filiale a Vancouver che produce e commercializza nel mercato nordamericano la gamma disegnata in Italia, nell’esercizio 2024 ha complessivamente generatoper circa 11 milioni di euro, con una quota export pari a circa il 67%.Ilè stato pari a circa 9,6 milioni, finanziati da Dexelance tramite ricorso ad indebitamento finanziario per circa 6,8 milioni e, per la restante parte, con mezzi propri. A valle di tale perfezionamento, Dexelance detiene oggi il 100,0% del capitale sociale della Società., che a partire da ottobre 2024 ha assunto anche il ruolo di CEO di, continuerà a ricoprire la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Flexalighting