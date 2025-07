UniCredit, Orcel: acceleriamo oltre le aspettative, scelta su BPM "assolutamente giusta"

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) - "Data la, per UniCredit e i suoi azionisti, abbiamo deciso di porre fine a questa transazione e andare avanti". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, aprendo la conference call sui risultati record del secondo trimestre 2025 , arrivati all'indomani della decisione di ritirare l'offerta su"Come dimostrano i risultati odierni e le previsioni aggiornate,, in particolare guadagnando quote di mercato in modo netto e redditizio e aumentando il valore che prevediamo di creare per i nostri azionisti", ha spiegato."Come CEO di UniCredit, credo che il mio compito sia creare il massimo valore possibile per i nostri azionisti, rafforzando banca - ha sottolineato Orcel - L'che, a seconda delle condizioni di un'operazione, può o meno contribuire al raggiungimento di questo obiettivo"."Anche se la nostra decisione è stata difficile, èper tutti i nostri stakeholder", ha aggiunto.