Discoteche: fatturato in crescita. Pasca (Silb-Fipe): "promuoviamo divertimento in sicurezza"

(Teleborsa) - Con l’estate entrata nel vivo, il settore dell’intrattenimento notturno si conferma uno dei motori più vitali e dinamici del turismo e della cultura italiana. Lo conferma, che stima un incremento del 3-4% del fatturato complessivo rispetto allo scorso anno.che si registra in particolare nel Sud Italia e nelle isole,Secondo i dati SILB-FIPE, infatti,il settore delle discoteche ha generato, con oltre 34 milioni di presenze e un trend in costante crescita e più di 200.000 spettacoli. E l’estate, come sempre, si conferma il cuore pulsante della stagione: tra giugno e agosto si concentra circa il 40% della spesa totale per spettacoli da ballo. Un andamento, questo, che rispecchia la trasformazione dell’offerta delle imprese del comparto, che mette al centro il benessere delle persone e l’inclusività per un’esperienza che non riguarda solo la musica, ma la gestione diInoltre, aanche quest’anno sarà il delicato tema della sicurezza. A tal riguardo, durante tutto il corso dell'anno SILB-FIPE ha promosso la sottoscrizione dei “Protocolli di intesa per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo” tra le Associazioni territoriali, le Prefetture e le istituzioni locali – da Genova a Lecce, da Catanzaro a Otranto. I protocolli danno attuazione alle «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici», previste dal DM 21 gennaio 2025. Le intese includono tavoli permanenti di confronto, canali diretti"Le discoteche non sono solo luoghi di svago, ma presìdi culturali e sociali, fondamentali per l’aggregazione giovanile e la vivibilità urbana – ha dichiarato, Presidente di SILB-FIPE – ma per funzionare davvero devono essere sicure, vigilate e regolarmente autorizzate. È lì che bisogna andare a divertirsi, non in feste abusive o eventi improvvisati in spazi non idonei, dove manca qualsiasi controllo e il rischio per la salute e l’incolumità delle persone è altissimo"., che eludono le normative attraverso un uso improprio della SCIA o trasformano locali ordinari in discoteche abusive. Un fenomeno che è stato contrastato al meglio, ad esempio, dalla Prefettura di Lecce, la quale ha adottato misure straordinarie per il contenimento delle attività illecite legate alla movida estiva."Siamo i primi a volere una movida viva e accogliente – ribadisce Pasca – ma senza regole chiare e controlli serrati, il rischio è quello di vedere prosperare l’illegalità a danno di chi lavora onestamente, paga le tasse e investe nella sicurezza. Le discoteche non possono essere l’unico anello regolato di una filiera che oggi è fuori controllo in troppi territori. Serve un sistema-paese che riconosca il valore del nostro settore e lo difenda da chi opera nell’illegalità.