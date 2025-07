Friends, la SPAC si quota all'EGM per trovare un target da 10-20 milioni di euro

(Teleborsa) -, una special purpose acquisition company (), ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista l'8 agosto 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).La SPAC è stata costituita con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni su EGM, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un'operazione di(target).La SPAC si impegna a individuare e acquisire una. I settori di interesse includono, ma non sono limitati a: energia rinnovabile, salute e benessere, educazione, inclusione sociale, tecnologia e agricoltura sostenibile. In tale contesto, l'attività di investimento sarà principalmente rivolta agli investimenti in favore di piccole e medie imprese italiane, idealmente con un, che presentino caratteristiche di solidità finanziarie e forte focus sull'innovazione e lo sviluppo di soluzioni uniche e scalabili.della società, nominato in sede di costituzione in data 11 novembre 2024. Prima dell'ammissione alle negoziazioni, si renderà necessaria la nomina di un Consiglio di Amministrazione al fine, tra l'altro, di includere al proprio interno un amministratore indipendente.L'prima dell'ammissione è al 100% di Brubel S.r.l. (società riconducibile a Bruno Belgioco).