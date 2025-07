Haiki+, l'Ad Giovanni Rosti acquista 557.510 azioni per 300mila euro

Haiki+

(Teleborsa) -, societa` quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che ial di fuori di una sede di negoziazione per un. L'operazione è avvenuta in data 22 luglio 2025.Si tratta di unda parte dell’Amministratore Delegato - spiega una nota - che intende cosi`e il progetto industriale di lungo periodo."Questo investimento personale riflette la mia piena fiducia nelle potenzialita` di crescita di Haiki+, una realta` leader nel settore dell’economia circolare in Italia.",, ricordando "operiamo in un contesto in rapida evoluzione, dove la sostenibilita` e l’innovazione sono leve strategiche. Come management, siamo fortemente determinati a cogliere tutte le opportunita` che il mercato offre, creando valore solido e duraturo per azionisti, dipendenti e stakeholder. Haiki+ e` pronta ad assumere un ruolo da protagonista nella transizione ambientale in corso".L’operazioneulteriormente, in un momento strategico per la Societa` e il settore in cui opera. L’iniziativa dell’Amministratore Delegato - si afferma - rappresenta un segnale chiaro al mercato: Haiki+ intende proseguire con determinazione il proprio percorso di crescita, consolidamento e innovazione, ponendosi come player di riferimento nel panorama italiano della sostenibilita`.