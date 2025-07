Intelligenza artificiale, Acea incontra le aziende leader dell'innovazione e della robotica

ACEA

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a, presso la sede di, l’evento "", finalizzato a favorire la diffusione delle più innovative tecnologie diimpiegate per la realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture industriali, negli ambiti dell’idrico, dell’energia e dell’ambiente.All’evento, promosso da, la società del Gruppo Acea dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, guidata da Enrico Resmini, hanno partecipato aziende leader nele impegnate nei temi legati all’IA, come NTTDATA, EY, Globant, Deloitte, Bip., Reply, QuantumBlack, Eng, Accenture, Google, IBM, Mashfrog, Minsait e la stessa Acea, che hanno presentato nel corso di una serie di sessioni tematiche, dimostrazioni pratiche delle più avanzate soluzioni applicate ai processi aziendaliL’evento, svoltosi in due giornate, ha visto l’intervento della Prof.ssadel Politecnico di Milano che ha fornito ai partecipanti una visione a tutto tondo sull’Intelligenza Artificiale per orientare i partecipanti tra concetti, tecnologie e applicazioni IA a cui hanno fatto seguito approfondimenti nelle demo room. Il Prof.della Luiss ha esposto invece, una riflessione prospettica sul futuro dell’Intelligenza Artificiale che porta con sé nuovi scenari di lavoro con relativo impatto sulla società.L’iniziativa, prima nel suo genere in Italia, oltre che un’occasione per guardare avanti, immaginare scenari futuri e comprendere le responsabilità che accompagnano l’adozione di tecnologie sempre più pervasive e intelligenti, rappresenta un passo significativo verso una gestione sempre più innovativa delle infrastrutture e si inserisce nel piano di attuazione delle strategie di Gruppo ACEA orientate alla sostenibilità e alle smart infrastructure presentate nel"Promuovendo questo incontro tra le aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e robotica – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Acea – intendiamo affermare la nostra visione orientata al futuro e la capacità di essere protagonisti nella transizione tecnologica. La robotica e l’AI saranno la leva per trasformare le infrastrutture del Paese. Acea è oggi uno dei primi operatori industriali in Italia ad applicare la tecnologia nei propri cantieri. Per questo abbiamo creato a.Quantum, società dedicata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche scalabili nei settori che rappresentano il core business del Gruppo come l’acqua, l’energia e l’ambiente. Già oggi in Acea oltre 5000 persone sono coinvolte in una Community dedicata all’AI con diversi percorsi formativi, le persone infatti sono al centro del nostro Piano industriale e rappresentano la chiave per guidare la trasformazione, sfruttando il potenziale delle nuove tecnologie".