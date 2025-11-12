Wall Street contrastata: il Dow Jones prosegue la corsa, sulla parità l'S&P-500

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dello 0,81% sul Dow Jones
, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 6.844 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,31%); senza direzione l'S&P 100
(-0,2%). Sanitario
(+1,28%), materiali
(+1,13%) e finanziario
(+1,01%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni
(-1,41%), energia
(-0,95%) e beni di consumo secondari
(-0,85%).
In attese di notizie sulla fine dello shutdown
da Washington, dove la Camera si appresta a votare il disegno di legge che garantirebbe i finanziamenti al governo federale fino al 30 gennaio, gli investitori sembrano aver abbandonato il settore tech
per concentrarsi sui titoli blue-chip che continuano la corsa iniziata in apertura. Si segnalano in particolare le performance del settore bancario
.
Intanto, il presidente della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins
, ha annunciato
che l’agenzia valuterà a breve l’introduzione di una classificazione ufficiale per gli asset digitali
, con l’obiettivo di stabilire quando questi possano essere considerati strumenti finanziari.
Sul fronte AI, Anthropic ha annunciato
un piano da 50 miliardi di dollari
per sviluppare infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale
negli Stati Uniti, con i primi data center previsti in Texas e New York.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, United Health
(+3,93%), Goldman Sachs
(+2,75%), Cisco Systems
(+1,89%) e JP Morgan
(+1,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron
, che continua la seduta con -2,20%.
Scivola Microsoft
, con un netto svantaggio dell'1,76%.
In rosso Amazon
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.
Tentenna Home Depot
, con un modesto ribasso dello 0,66%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Advanced Micro Devices
(+9,78%), Analog Devices
(+3,29%), CDW
(+3,22%) e Texas Instruments
(+2,83%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Globalfoundries
, che ottiene -6,21%.
In perdita Palantir Technologies
, che scende del 4,78%.
Spicca la prestazione negativa di Datadog
, che scende del 3,60%. Zscaler
scende del 3,54%.