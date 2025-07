Banche europee ben capitalizzate nonostante aumento remunerazione azionisti e difficoltà normative

(Teleborsa) - L'aumento degli utili e le azioni di ottimizzazione del bilancio hanno, nonostante le maggiori difficoltà normative con l'entrata in vigore di Basilea IV nel gennaio 2025. Allo stesso tempo, i più elevati livelli di capitale delle banche hanno incrementato la remunerazione degli azionisti. Lo evidenzia Morningstar DBRS, secondo cui lanei prossimi anni a seguito di una contrazione della redditività dai livelli record, dovuta a un contesto di tassi di interesse più bassi, nonché all'impatto residuo di Basilea IV in alcuni paesi e alla potenziale conclusione positiva delle M&A in corso."Nonostante le maggiori difficoltà normative, la maggiore remunerazione degli azionisti e la redditività in lieve calo, gli ampi buffer di capitale delle banche europee rappresentano la prima linea di difesa contro l'incertezza accentuata dalle attuali tensioni geopolitiche e dalla guerra commerciale globale", ha affermatopresso Morningstar DBRS.Dal report emerge che ledi interesse più elevati, in quanto tendono ad avere una maggiore percentuale di prestiti a tasso variabile e di raccolta su depositi non remunerati. Sebbene il margine di interesse (NII) sia diminuito da quando la BCE ha iniziato a tagliare i tassi di interesse nel giugno 2024, la redditività delle banche europee è rimasta piuttosto resiliente. Ciò è dovuto alle strategie di copertura dei tassi di interesse, alla crescita dei prestiti, alla diversificazione dei ricavi attraverso attività che generano ricavi da commissioni e agli utili da negoziazione, nonché a profili di qualità degli attivi relativamente stabili o in miglioramento.Le banche italiane, nordiche e spagnole hanno registrato il più elevato ritorno sul capitale proprio () nel primo trimestre del 2025, mentre le banche di Francia, Germania e Paesi Bassi hanno registrato un ritardo. Le banche greche, italiane e portoghesi hanno registrato una riduzione deglitra la fine del 2020 e l'inizio del 2024, grazie anche alle loro iniziative di de-risking. L'aumento degli RWA in altri paesi è influenzato dalla crescita organica del business e, in alcuni casi, dalle acquisizioni.Guardando all'aumento dei pagamenti di dividendi, il report evidenzia che ilproprie, a cui le banche hanno fatto sempre più ricorso di recente. Le banche del campione hanno distribuito circa 72 miliardi di euro di dividendi sugli utili netti del 2024, quasi il doppio dell'importo distribuito sugli utili netti del 2022. Durante il 2020 e il 2021, le autorità di regolamentazione hanno limitato o impedito alle banche la distribuzione di dividendi per preservare il capitale da potenziali sfide derivanti dalla pandemia globale di COVID-19. Nel complesso, le banche italiane, nordiche e britanniche hanno mostrato i più elevati dividend payout ratio nel 2024."La distribuzione dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie rimangono la prima opzione per premiare gli azionisti - viene sottolineato Tuttavia, le banche cercano sempre più di".