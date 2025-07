Dazi, intesa Ue-Usa al 15%: tutti i dettagli

(Teleborsa) - Dopo settimane di trattative – come annunciato ieri sera dallae daldopo un bilaterale di circa un'ora – Bruxelles e Washington hanno trovato l'intesa su una tariffa del 15% per le importazioni europee oltreoceano, un interscambio che vale 1.400 miliardi di euro l'anno. Con gli Usa "ci siamo stabilizzati su un'unica aliquota tariffaria del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue. Questa aliquota – ha spiegatoprima di ripartire dalla Scozia – si applica alla maggior parte dei settori, tra cui auto, semiconduttori e prodotti farmaceutici. Questo 15% rappresenta un limite massimo ed è tutto compreso. Ciò garantisce la necessaria chiarezza ai nostri cittadini e alle nostre imprese, un aspetto assolutamente cruciale". Un'intesa siglata con il patto di Turnberry dale, per gli Usa, dache basta all'Europa per accantonare – con un voto dei 27 previsto nei prossimi giorni – i due pacchetti di contromisure da 92 miliardi di euro pronti a scattare il 7 agosto."Il Governo italiano accoglie positivamente la notizia del raggiungimento di un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi e le politiche commerciali, che scongiura il rischio di una guerra commerciale in seno all'Occidente, che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili – hanno dichiarato in una nota congiunta – la presidente del Consiglio,e i vicepresidenti–. La soluzione negoziata è un risultato a cui le istituzioni europee e gli Stati membri, inclusa l'Italia, hanno lavorato con grande impegno e facendo squadra comune, evitando di cadere nella trappola di chi chiedeva di alimentare uno scontro frontale tra le due sponde dell'Atlantico. L'accordo garantisce stabilità, aspetto fondamentale per i rapporti tra due sistemi economici e imprenditoriali fortemente interconnessi tra loro come sono quelli dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Nelle more di valutare i dettagli dell'intesa, giudichiamo sostenibile la base dell'accordo sui dazi al 15%, soprattutto se questa percentuale ricomprende e non si somma ai dazi precedenti, come invece era previsto inizialmente. Allo stesso tempo, continuiamo a lavorare a Bruxelles per rafforzare il Mercato Unico, semplificare le nostre regole, tagliare la burocrazia, diversificare le relazioni commerciali e ridurre le nostre dipendenze. Infine, siamo pronti ad attivare misure di sostegno a livello nazionale, ma chiediamo che vengano attivate anche a livello europeo, per quei settori che dovessero risentire particolarmente delle misure tariffarie statunitensi. Il Governo italiano – concludono Meloni, Tajani e Salvini – continuerà a perseguire l'obiettivo di mantenere salda l'unità dell'Occidente, con la consapevolezza che ogni divisione ci renderebbe tutti più deboli ed esposti alle sfide globali"."Bisogna studiare i dettagli dell'accordo e lavorare ancora sull'accordo perché quello che è stato sottoscritto ieri è un accordo non vincolante, di massima e quindi sui dettagli c'è ancora da battersi" ha poi aggiuntoparlando con i giornalisti ad Addis Abeba.Il cuore dell'intesa è l'aliquota doganale del 15%. Lo schema include la clausola della "nazione più favorita" (Mfn) – garanzia di parità e non discriminazione nel quadro della World Trade Organization – che stabilisce la tariffa media reciproca del 4,8% nel commercio transatlantico, valida nel pre-Trump.Sui metalli industriali i dazi Usa del 50% restano in vigore.Il settore automotive, inclusa la filiera della componentistica, vede un allentamento del dazio al 27,5%, con l'armonizzazione alla soglia del 15%.L'aliquota flat si estende anche alla filiera agricola assorbendo i dazi preesistenti: in alcuni casi – come per i prodotti lattiero-caseari e l'olio extravergine d'oliva tricolore – si arriva a un impatto nullo. Il vino, salvo un'esenzione ancora da confermare, rischia un incremento dei dazi rispetto all'attuale soglia del 2,5%.Anche il comparto sanitario – farmaci, vaccini e dispositivi essenziali – e dei semiconduttori si ferma a quota 15. Ma Trump si è già detto intenzionato a introdurre dazi progressivi sui due settori a partire da agosto e, per i pharma, non ha escluso l'ipotesi di arrivare alla cifra monstre del 200%.Dazi zero per alcuni dei settori più sensibili e ad alta intensità tecnologica: aerei civili, robotica avanzata e macchinari industriali. In particolare, l'industria aerospaziale – storicamente segnata dal contenzioso tra il colosso franco-europeo Airbus e l'americana Boeing – beneficia di un tacito accordo di non belligeranza. Anche liquori e alcool potrebbero essere risparmiati.Bruxelles riconoscerà alcuni standard tecnici statunitensi nell'automotive. Spazi di flessibilità, seppur calibrati, si estenderanno a tech, IA e criptovalute. Sul piatto Usa anche il rafforzamento dell'impegno europeo negli acquisti di armamenti a stelle e strisce – già delineato nell'intesa sul 5% in ambito Nato –, accompagnato da 600 miliardi di dollari di investimenti oltreoceano e 750 miliardi in forniture energetiche americane, gnl in testa, nei prossimi tre anni.