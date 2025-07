Fitch taglia prospettive di settori auto e porti europei per impatto dazi

(Teleborsa) -hada "neutrali" a "" per riflettere i crescenti rischi commerciali e prevedere una decelerazione ciclica dell'economia globale. Lo si legge in un nuovo rapporto sul tema., ad esempio, si trovano ad affrontare condizioni economiche più difficili, rischi geopolitici e una, principalmente a causa di significativi impegni aggiuntivi di spesa per la difesa. La maggior parte dei paesi non sarà in grado di trovare misure di consolidamento sufficienti a compensare gli aumenti dei costi della difesa a medio termine, esercitando ulteriore pressione sui conti pubblici.Le prospettive dei settorisono state modificate in "in peggioramento", essendo direttamente interessate dai dazi e dalla riconfigurazione dei flussi commerciali, nonché dagli effetti di secondo ordine dei dazi. Anche le prospettive per laper il 2025 sono ora "in peggioramento". Gli emittenti con leva finanziaria subiranno una pressione sproporzionata in caso di un considerevole inasprimento delle condizioni di finanziamento.Fitch ha ancheper le aziende europee, con tagli alle previsioni di fatturato per il 2025 per la maggior parte dei settori. La riduzione di queste previsioni di crescita è stata in media di 3,4 punti percentuali da dicembre 2024 ed è stata più marcata per i settori automobilistico, petrolifero e del gas e chimico.Il, per il quale l'agenzia di rating ha mantenuto una previsione di "", rappresenta un'eccezione e continua a beneficiare della forte domanda da parte dell'aviazione commerciale e della difesa governativa, il che ha portato a una revisione al rialzo delle sue previsioni di fatturato.