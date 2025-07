Heineken conferma outlook nonostante impatto del rafforzamento dell'euro

Heineken

(Teleborsa) - Il colosso olandese della birraha registrato undeldi 16,9 miliardi di euro, in calo del 5,0%, poiché il rafforzamento dell'euro ha più che compensato la crescita organica. Ilè diminuito organicamente dell'1,2% rispetto allo scorso anno, poiché la notevole crescita in Vietnam, India, HEINEKEN Beverages e Messico è stata più che compensata dai cali in Brasile, Stati Uniti e alcune parti d'Europa. Da inizio anno, la società ha guadagnato o mantenuto quote di mercato in oltre la metà dei mercati.L'ha chiuso a 1.433 milioni di euro (2024: 1.542 milioni di euro), poiché la crescita organica dell'utile operativo è stata più che compensata da maggiori voci straordinarie e dall'impatto negativo della conversione valutaria. L'utile operativo (BEIA) è aumentato del 7,4% organicamente, con una crescita in AME e Asia Pacific (APAC), parzialmente compensata dai minori contributi agli utili nelle Americhe e in Europa.L'è aumentato a 744 milioni di euro, rispetto alla perdita registrata lo scorso anno, che era stata influenzata dalla svalutazione della partecipazione in China Resources Beer. L'utile netto (BEIA) è aumentato del 7,5% a livello organico, raggiungendo i 1.164 milioni di euro, con una crescita derivante principalmente dalla solida performance dell'utile operativo e da minori altri oneri finanziari netti, parzialmente compensati da un aumento delle imposte sul reddito e delle partecipazioni di minoranza."Nel primo semestre, abbiamo, con un utile operativo organico (BEIA) in crescita del 7,4%, un margine operativo in crescita di 26 punti base e un fatturato netto (BEIA) in crescita del 2,1% - ha commentato il- Allo stesso tempo, abbiamo continuato a investire per garantire il futuro della nostra attività, rafforzando la nostra presenza e il portafoglio marchi, finanziati dai risparmi di produttività. La nostra performance in termini di volume è migliorata in tutte le regioni nel secondo trimestre e ha continuato a essere di alta qualità. Nel semestre, il volume della birra mainstream è aumentato 0,5%, il volume di birra premium è aumentato dell'1,8% e quello del marchio Heineken è cresciuto del 4,5%"."Con l'avanzare dell'anno, manteniamo un approccio agile nella nostra esecuzione, concentrando i nostri investimenti per cogliere le maggiori opportunità, supportati da un incremento dei risparmi lordi previsti, che ora supereranno 0,5 miliardi di euro nel 2025 - ha aggiunto - Considerando le condizioni attuali,di una crescita organica dell'utile operativo (BEIA) dal 4% all'8%, a dimostrazione della nostra agilità e del nostro impegno a investire nella crescita".