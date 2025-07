Marchio Volkswagen, margine operativo in recupero nel primo semestre

Volkswagen

(Teleborsa) - Nella prima metà del 2025,ha registratodi 1.521.278(esclusa la Cina). Sebbene la marca Volkswagen sia riuscita ad aumentare le consegne del 4,6% nella prima metà dell'anno grazie all'aumento delle vendite dei modelli ID. 3, ID. 4, Polo, Tiguan e T-Cross, nonché al successo del lancio sul mercato della Tayron, le vendite complessive si sono attestate pressoché sui livelli dell'anno precedente a causa della minore produzione di veicoli di terze parti all'interno del Gruppo Volkswagen.Ilsi è attestato a 43,45 miliardi di euro, in crescita del 3,0% rispetto al dato comparabile dell'anno precedente. Ilè aumentato del 20,3%, raggiungendo 1,10 miliardi di euro. "L'attuazione coerente delle misure di efficienza concordate alla fine dello scorso anno sta avendo un impatto positivo sulle strutture dei costi del marchio", si legge in una nota del gruppo tedesco.Nonostante l'impatto negativo dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti, dei costi di ristrutturazione e della questione del diesel, ilè salito al 2,5% rispetto al valore dell'anno precedente del 2,2%. Escludendo l'impatto di questi effetti non operativi, la performance del marchio Volkswagen è stata più solida e rientra nell'intervallo target per l'intero anno.