Novamarine acquista marchio storico "Tornado Yachts" per ampliare offerta

Novamarine

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha. A vendere, per un prezzo che non è stato reso noto, è stato l'AD Daniele Parisi.L'operazione è stata condotta "con un'attenta pianificazione economica e finanziaria,di Novamarine, a conferma della solidità e della visione a lungo termine della società", si legge in una nota.L'acquisizione di "Tornado Yachts" si inserisce, infatti, nella, e consente alla società di ampliare la propria offerta di prodotti includendo imbarcazioni di lusso sportive e yacht da diporto, diversi dai Rigid Inflated Boats, con l'obiettivo di consolidare il posizionamento aziendale e ampliare la base clienti. Il marchio Tornado Yachts, nato nel 1968, è un'icona riconosciuta per la sua capacità di creare imbarcazioni dal design essenziale e dalle prestazioni sportive. Un'eredità solida, intrisa di competizioni offshore, come la Venezia-Montecarlo vinta da Adriano Panatta, e di passione per la nautica da diporto, che è ancora presente nella memoria degli appassionati.delle imbarcazioni a marchio "Tornado Yachts" presso i propri cantieri siti in località Su Arrasolu ad Olbia."Siamo molto soddisfatti dell'acquisizione del marchio Tornado Yachts, che rappresenta per Novamarine un'opportunità strategica per ampliare la clientela e inserirsi in un nuovo segmento di mercato, restando fedele allo storico posizionamento della società - ha detto l'- In particolare, grazie all'acquisizione di questo marchio avremo la possibilità di produrre imbarcazioni ad alte prestazioni, che ci consentiranno di ampliare la nostra offerta".