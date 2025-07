OSAI, chiesta proroga all'incarico dell'esperto CCII fino a gennaio 2026

OSAI Automation System

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha depositato in data 25 luglio 2025 tramite la Piattaforma telematica la comunicazione di Mario Leonardo Marta,nominato dalla Camera di Commercio di Torino il 3 febbraio 2025, circa la2026.In particolare, l'esperto ha comunicato: che, a suo avviso, ricorrono i presupposti per la proroga della Composizione Negoziata, atteso che, nel caso di specie (in cui la società non ha peraltro richiesto le misure protettive): i(senza tuttavia che tale disponibilità possa essere intesa quale assunzione di obblighi e/o responsabilità, nemmeno di carattere precontrattuale, in capo ai creditori medesimi); allo statoe del progetto di risanamento ipotizzato dalla società; la propria disponibilità a proseguire l'incarico di esperto per il periodo necessario per addivenire alla conclusione delle trattative e, in ogni caso, entro la durata massima prevista dalla legge, quindi sino al 29 gennaio 2026.