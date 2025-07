Risanamento, perdita semestrale cala a 3,8 milioni di euro

Risanamento

(Teleborsa) -, property company quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon unaconsolidata netta di 3,8 milioni di euro, rispetto al risultato netto negativo di 25 milioni di euro al 30 giugno 2024 (che scontava anche gli effetti negativi per maggiori costi di bonifica pari a circa 20 milioni di euro).Lapositiva è pari a 29,1 milioni di euro, che si confronta con quella sempre positiva di 14,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il patrimonio consolidato netto positivo è pari a circa 1,3 milioni di euro, rispetto a un patrimonio consolidato netto positivo 5,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024.La società prevede possa registrare nell'(in assenza di eventi straordinari) unsenza tenere ovviamente conto degli effetti negativi rivenienti dagli stanziamenti effettuati per maggiori oneri di bonifica e di altri costi non ricorrenti (pari complessivamente a circa 36 milioni di euro) registrati nel 2024.