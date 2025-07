Yolo, sottoscritta tranche del prestito obbligazionario per 2,2 milioni di euro

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che sono stati sottoscritti accordi aventi ad oggetto ladel valore nominale di 100 mila euro, per unda emettere nell'ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo massimo complessivo pari a 4 milioni approvato dal CdA in data 21 luglio 2025. Ulteriori tranche potranno essere emesse, fino all'importo complessivo di 4 milioni, entro il 30 giugno 2026.Il prestito obbligazionario ha unae sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento. Le obbligazioni saranno fruttifere di un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6M + un margine di 5,75% annuo - da corrispondere in via posticipata con rimborsi attraverso rate semestrali.Yolo ha richiesto l'ammissione del prestito obbligazionario alla, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. L'emissione e l'inizio delle negoziazioni è prevista per il 31 luglio 2025.Il prestito obbligazionario è statoe, pertanto, beneficia della Garanzia per un ammontare pari all'80% dell'importo nominale dello stesso e quindi per un importo massimo pari a 3.200.000 euro.