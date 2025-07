Estrima chiude accordo con ceto bancario e conclude Composizione Negoziata della Crisi

(Teleborsa) - Estrima , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha fatto sapere che è stato sottoscritto l’accordo con tutto il ceto bancario, segnando, nella sostanza, la conclusione del percorso di(CNC), avviato nei mesi scorsi, che vedrà, nei prossimi giorni, il deposito della relazione finale dell’Esperto, prevista per legge.L’accordo, già condiviso nei suoi aspetti sostanziali, è stato perfezionato a seguito della definizione degli ultimi elementi contrattuali residuali successivi alla scadenza della moratoria sui finanziamenti, fissata al 30 giugno 2025. Ilcon gli istituti finanziatori si è svolto in un clima di reciproca collaborazione, volto a garantire la stabilità finanziaria e la continuità operativa della Società."La conclusione positiva del percorso di CNC rappresenta unper Estrima, che ora potrà concentrarsi pienamente sull’attuazione del proprio piano industriale e sul rilancio delle attività, con l’obiettivo di generare valore per tutti gli stakeholder – dipendenti, clienti, fornitori, partner e investitori", si legge in una nota."Siamo felici di annunciare questo traguardo che rappresenta un passo decisivo verso il rilancio e la stabilizzazione dell’azienda. Desidero ringraziare tutte le controparti coinvolte per il senso di responsabilità dimostrato e soprattutto per la fiducia riposta nel nostro piano industriale. Guardiamo ora al futuro con rinnovata determinazione e impegno verso il rilancio e il consolidamento del business", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Estrima.Nel corso della riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione, convocato per la ratifica degli accordi sottoscritti, ha inoltre deliberato la nomina di, attuale Chief Financial Officer del Gruppo, qualedella Società.