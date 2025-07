I mercati in Europa corrono, a Piazza Affari vola Iveco su indiscrezioni vendita

Iveco Group

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.Secondo Bloomberg,sta per concludere un accordo per la vendita della suae del business dei trasporti commerciali all'indiana Tata Motors. Dopo l'uscita della notizia, il titolo Iveco è schizzato al rialzo a Piazza Affari, venendo sospeso permostrando un +5,2%. ha comunicato che l'si è attestato anel primo semestre 2025, contro i 239,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente che avevano beneficiato di una maggiore incidenza delle voci variabili legate ai mercati finanziari. Al netto di queste, e delle altre poste non continuative, l'utile ricorrente è salito del 3,4% su base annuale a 176,3 milioni di euro, arrivando a ricoprire l'88% dei profitti totali, rispetto al 71% nel primo semestre 2024.Secondo l' ultimo sondaggio sulle aspettative dei consumatori della Banca Centrale Europea , a giugno ilnei 12 mesi precedenti è rimasto invariato al 3,1% per il quinto mese consecutivo, il suo livello più basso da settembre 2021.Sul fronte macroeconomico, in base ai dati pubblicati dalla Bank ok England ladella Gran Bretagna è cresciuta dello 0,3% nel mese di giugno 2025, dopo il +0,2% registrato il mese precedente e in linea con le stime degli analisti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,157. Lieve aumento dell', che sale a 3.323,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,71 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +81 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,42%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,36%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,72%, e in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,54%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,39%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,38%.Positivo il(+1,11%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,86%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,20%.Buona performance per, che cresce del 3,12%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,75%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.del FTSE MidCap,(+5,29%),(+5,06%),(+4,26%) e(+4,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,68%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,29%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.