Partenza cauta per i listini europei, focus sulle Banche centrali

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

A Piazza Affari in apertura spiccano le performance di Generali e Campari, in calo invece Saipem e Tenaris. Attenzione rivolta alle banche centrali: se sulla BCE è ormai consolidata l'aspettativa di un mantenimento dei tassi attuali anche nella prossima riunione, gli investitori guardano alle decisioni di dicembre della Federal Reserve negli Stati Uniti – la probabilità di un taglio è all'87% secondo il FedWatch di Cme Group – e della Bank of Japan, che invece potrebbe alzarli.

Intanto, il Bitcoin continua a scendere: la più popolare delle criptovalute è scesa fino a 83.824 dollari, ampliando a quasi -30% la correzione partita a inizio ottobre.

Sul fronte macroeconomico, scende più delle attese la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 18.800 unità (-0,77%), rispetto alla crescita di 22.100 unità del mese di ottobre. Le stime degli analisti erano per un calo più contenuto, ovvero di 12.400 unità.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,162. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,28%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,27% a quota +78 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%.

Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,35%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,47%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 46.130 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,19%); come pure, senza direzione il FTSE Italia Star (0%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Campari (+2,24%), Generali Assicurazioni (+2,10%), Lottomatica (+1,83%) e BPER (+1,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -1,31%.

Deludente Saipem, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Stellantis, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.

Discesa modesta per Ferrari, che cede un piccolo -0,72%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, NewPrinces (+2,96%), Ariston Holding (+2,59%), Banco di Desio e della Brianza (+2,02%) e Banca Generali (+1,38%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo, che continua la seduta con -1,47%.

Pensosa Ferragamo, con un calo frazionale dell'1,12%.

Tentenna Avio, con un modesto ribasso dell'1,02%.

Giornata fiacca per Pirelli, che segna un calo dello 0,93%.
