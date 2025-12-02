Partenza cauta per i listini europei, focus sulle Banche centrali

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
.
A Piazza Affari in apertura spiccano le performance di Generali
e Campari
, in calo invece Saipem
e Tenaris
. Attenzione rivolta alle banche centrali: se sulla BCE
è ormai consolidata l'aspettativa di un mantenimento dei tassi attuali anche nella prossima riunione, gli investitori guardano alle decisioni di dicembre della Federal Reserve
negli Stati Uniti – la probabilità di un taglio è all'87% secondo il FedWatch di Cme Group – e della Bank of Japan
, che invece potrebbe alzarli.
Intanto, il Bitcoin continua a scendere
: la più popolare delle criptovalute è scesa fino a 83.824 dollari
, ampliando a quasi -30% la correzione partita a inizio ottobre.
Sul fronte macroeconomico, scende più delle attese
la disoccupazione
in Spagna
nel mese di novembre
. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 18.800 unità (-0,77%), rispetto alla crescita di 22.100 unità del mese di ottobre. Le stime degli analisti erano per un calo più contenuto, ovvero di 12.400 unità.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,162. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,28%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,27% a quota +78 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%. Tra gli indici di Eurolandia
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,35%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,47%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.130 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); come pure, senza direzione il FTSE Italia Star
(0%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Campari
(+2,24%), Generali Assicurazioni
(+2,10%), Lottomatica
(+1,83%) e BPER
(+1,83%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris
, che ottiene -1,31%.
Deludente Saipem
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Stellantis
, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.
Discesa modesta per Ferrari
, che cede un piccolo -0,72%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, NewPrinces
(+2,96%), Ariston Holding
(+2,59%), Banco di Desio e della Brianza
(+2,02%) e Banca Generali
(+1,38%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo
, che continua la seduta con -1,47%.
Pensosa Ferragamo
, con un calo frazionale dell'1,12%.
Tentenna Avio
, con un modesto ribasso dell'1,02%.
Giornata fiacca per Pirelli
, che segna un calo dello 0,93%.