Novo Nordisk abbassa guidance 2025 con crescente competizione negli USA

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese della farmaceutica, ha comunicato che neiil fatturato è aumentato del 18% e l'utile operativo è aumentato del 29%, entrambi a tassi di cambio costanti. La crescita del fatturato è stata influenzata positivamente dalle rettifiche del rapporto tra fatturato lordo e netto relative agli anni precedenti, tra cui una rettifica relativa all'accantonamento di 340 miliardi di corone danesi nel secondo trimestre del 2025. La crescita dell'utile operativo è influenzata positivamente dalla svalutazione dell'ocedurenone nel secondo trimestre del 2024, parzialmente compensata dagli impatti relativi all'acquisizione dei tre siti produttivi di Catalent.Novo Nordisk ha, con una crescita delle vendite prevista tra l'8 e il 14% (rispetto al precedente intervallo del 13-21%) e una crescita dell'utile operativo tra il 10 e il 16% (rispetto alla precedente previsione del 16-24%), entrambe a tassi di cambio costanti. La crescita delle vendite e dell'utile operativo, espressa in corone danesi, dovrebbe essere rispettivamente inferiore di 4 e 7 punti percentuali rispetto ai tassi di cambio costanti, principalmente a causa del deprezzamento del tasso di cambio USD/DKK.Le previsioni di vendita ridotte per il 2025 sono dovute a. Ciò è dovuto alle minori aspettative di crescita per Wegovy nel mercato statunitense dell'obesità, alle minori aspettative di crescita per Ozempic nel mercato statunitense del diabete GLP-1, nonché a una penetrazione inferiore alle aspettative per Wegovy in mercati IO selezionati.Per Wegovy negli Stati Uniti, le previsioni di vendita riflettono l'uso persistente di GLP-1 composti,"Nonostante la scadenza del periodo di grazia della FDA per la preparazione di massa il 22 maggio 2025, le ricerche di mercato di Novo Nordisk mostrano che lae che diverse entità continuano a commercializzare e vendere GLP-1 preparati con il falso pretesto della "personalizzazione" - si legge nella nota sui conti - Novo Nordisk sta perseguendo molteplici strategie, tra cui azioni legali, per proteggere i pazienti dai farmaci contraffatti a base di "semaglutide". Novo Nordisk è profondamente preoccupata che, senza un intervento deciso da parte delle autorità di regolamentazione federali e statali e delle forze dell'ordine, iposti dai farmaci contraffatti a base di "semaglutide" realizzati con principi attivi farmaceutici esteri illeciti o non autentici".