Union Pacific acquista Norfolk in un mega accordo da 85 miliardi di dollari

(Teleborsa) -hanno annunciato un. Le due storiche aziende statunitensi collegheranno senza soluzione di continuità oltre 80.000 chilometri di percorso attraverso 43 stati, dalla costa orientale alla costa occidentale, collegando circa 100 porti e quasi ogni angolo del Nord America.Secondo i termini dell'accordo, Union Pacific acquisirà Norfolk Southern tramite una, il che implica un valore per Norfolk Southern di 320 dollari per azione, calcolato sulla base del prezzo di chiusura invariato delle azioni Union Pacific del 16 luglio 2025 (poi si sono susseguite indiscrezioni di stampa), e rappresenta un premio del 25% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 30 giorni di negoziazione di Norfolk Southern del 16 luglio 2025. Il valore per azione implica un, con conseguente creazione di un'impresa combinata del valore di oltre 250 miliardi di dollari."Le ferrovie sono state parte integrante della costruzione dell'America sin dalla Rivoluzione Industriale e questa transazione rappresenta il prossimo passo per il progresso del settore - ha affermato Jim Vena, CEO di Union Pacific - Immaginate di trasportare senza problemi acciaio da Pittsburgh, Pennsylvania, a Colton, California, e concentrato di pomodoro da Heron, California, a Fremont, Ohio. Legname dal Pacifico nord-occidentale, plastica dalla costa del Golfo, rame dall'Arizona e dallo Utah e carbonato di sodio dal Wyoming. In questo momento, decine di migliaia di ferrovieri trasportano quasi tutto ciò che utilizziamo. Qualsiasi cosa, a un certo punto, la ferrovia l'ha trasportata".Si prevede che gli azionisti di Union Pacific e Norfolk Southern realizzeranno un valore significativo dall'operazione, inclusidi potenzialeattraverso il raggiungimento previsto di circa 2,75 miliardi di dollari di opportunità di sinergie annualizzate.Sulla base dei risultati del 2024, laavrebbe undi dollari, un rapporto operativo del 62% e un free cash flow di 7 miliardi di dollari. Si prevede che l'operazione contribuirà all'utile per azione rettificato di Union Pacific nel secondo anno completo dopo la chiusura, per poi raggiungere un tasso di crescita elevato a una sola cifra in seguito.