UPS, ricavi e utili in calo nel secondo trimestre. Ancora niente guidance

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciato unconsolidato del2025 di 21,2 miliardi di dollari (rispetto ai 21,8 miliardi di dollari dell'anno scorso). L'utile operativo consolidato è stato di 1,8 miliardi di dollari; 1,9 miliardi di dollari su base rettificata. L'utile per azione è stato di 1,51 dollari per il trimestre; l'è stato di 1,55 dollari (rispetto agli 1,79 dollari per azione dell'anno precedente).Per il secondo trimestre 2025, i risultati includono undi 29 milioni di dollari, pari a 0,04 dollari per azione, composto da costi di trasformazione strategica al netto delle imposte pari a 57 milioni di dollari, parzialmente compensati da una plusvalenza di 15 milioni di dollari derivante dalla cessione di un'attività all'interno di Supply Chain Solutions e da un beneficio di 13 milioni di dollari derivante dallo storno parziale di una svalutazione fiscale."I nostri risultati del secondo trimestre riflettono sia la complessità del panorama sia la solidità della nostra esecuzione - ha dichiarato la- Stiamo compiendo progressi significativi nelle nostre iniziative strategiche e siamo fiduciosi che queste azioni stiano posizionando l'azienda verso una performance finanziaria più solida a lungo termine e un maggiore vantaggio competitivo".Data l'attuale incertezza macroeconomica, l'azienda, ma conferma quanto segue per l'intero anno 2025: spese in conto capitale per circa 3,5 miliardi di dollari; pagamento di dividendi previsto per circa 5,5 miliardi di dollari, soggetto all'approvazione del board; riacquisto di azioni per circa 1 miliardo di dollari, già completato; riduzione prevista delle spese per 3,5 miliardi di dollari grazie alla riconfigurazione della rete e alle iniziative Efficiency Reimagined.