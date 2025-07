Wall Street cauta. Focus su Fed e trimestrali

Meta

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo la seduta poco mossa della vigilia, mentre la questionecontinua a condizionare il sentiment degli investitori. Dopo l'accordo raggiunto tra USA e UE, ilha detto che, per i Paesi con cui non sarà discusso un accordo, i dazi saranno fissati a un'aliquota tra il 15% e il 20%. Nel frattempo, proseguono le trattative commerciali con la Cina.L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sullaormai entrata nel vivo. C'è attesa, in particolare, per i conti che saranno rilasciati in settimana da, quattro big tech delle cosiddette "Magnifiche Sette". Focus oggi sul titoloche ha annunciato una trimestrale migliore delle attese, con una drastica riduzione delle perdite e un deciso aumento delle vendite.Intanto oggi inizia la riunione dellache terminerà domani da cui non sono attese sorprese, a dispetto delle numerose pressioni sul governatore Jerome Powell, da parte dell’amministrazione Trump.Sulle prime rilevazioni, ilsosta intorno alla parità e si attesta a 44.823 punti, mentre l'registra un piccolo scatto in avanti e arriva a 6.403 punti. Poco sopra la parità il(+0,58%); sui livelli della vigilia l'(+0,19%).