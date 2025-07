Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 44.838 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 6.390 punti.Leggermente positivo il(+0,36%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,24%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,15%),(+0,77%) e(+0,69%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,44%),(-1,05%) e(-0,89%).Tra i(+3,89%),(+1,44%),(+1,34%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,35%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%.(+4,32%),(+4,09%),(+3,06%) e(+3,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,09%.