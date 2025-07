Amplifon crolla all'indomani dei conti e della guidance

Amplifon

(Teleborsa) - Scambi in deciso ribasso per il titoloche in avvio non era riuscito ad entrare in contrattazione. Le azioni registrano un crollo a doppia cifra (-25,64%) all'indomani dei risultati del trimestre e il taglio della guidance per il 2025."Nel primo semestre abbiamo proseguito il trend di crescita dei ricavi, in un contesto di, che dovrebbe aver raggiunto il picco nel secondo trimestre, ha commentato. L’impatto è stato più marcato in alcuni nostri mercati chiave come il Sud Europa, il Nord America e la Cina. In controtendenza, la Francia ha registrato un’ottima performance, in linea con le attese, insieme alla Germania. Per migliorare strutturalmente la nostra redditività, rafforzare la competitività di lungo periodo e affrontare con determinazione le sfide attuali, abbiamo lanciato il piano ‘Fit4Growth’, con l’obiettivo di incrementare il margine EBITDA adjusted di 150-200 punti base a regime entro il 2027. Grazie alla solidità del nostro modello di business, alla qualità delle nostre persone e alle azioni già in campo, in un contesto di progressiva normalizzazione del mercato,sostenibile nel medio-lungo termine".Per l'esercizio 2025, il gruppo si attende ricavi consolidati in crescita di circa il 3% a cambi costanti ( indicati il 6 maggio a "mid to high single-digit ") e un margine Ebitda su base adjusted di circa il 23% ( precedentemente almeno il 24% ).La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 14,84 Euro con prima area di resistenza vista a 15,51. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,39.