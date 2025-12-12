Milano 13:15
43.871 +0,39%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 13:15
9.714 +0,11%
Francoforte 13:15
24.317 +0,09%

Seduta prosegue in denaro per il Vecchio Continente, Milano si allinea

Commento, Finanza, Spread
Seduta prosegue in denaro per il Vecchio Continente, Milano si allinea
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Oggi ha fatto il suo debutto su Euronext Growth Milan gAIn360, la sessantanovesima ammissione su Euronext di quest'anno.

Il focus degli investitori rimane sulle banche centrali, dopo che questa settimana la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base. Guardando alla settimana prossima, l'appuntamento della BCE resta quello di minor interesse, al netto delle nuove previsioni e della conferma dei tassi, col risultato di non influire sull'euro. Discorso simile per la Banca d'Inghilterra, il calo del bank rate inglese nell'incontro del 18 dicembre appare scontato, visto che la presentazione del Budget d'autunno ha rassicurato il mercato sulla tenuta dei conti pubblici e sulle coperture finanziarie della manovra. Più attenzione sulla riunione della Banca del Giappone, chiamata ad alzare i tassi il 19 dicembre.

Sul fronte macroeconomico, nel Regno Unito a ottobre la produzione industriale ha segnato un incremento di +1,1% m/m (trainata dall'auto) ma l'andamento mensile del PIL è stato sorprendentemente negativo (-0,1% m/m) a causa dei cali di output nei servizi e nelle costruzioni. In Francia e Germania il CPI armonizzato finale di novembre ha confermato le variazioni congiunturali e tendenziali emerse in sede preliminare: - 0,2% m/m e +0,8% a/a nel primo caso e -0,5% m/m e +2,6% a/a nel secondo.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. L'Oro continua gli scambi a 4.336,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,32%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 57,52 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +74 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.

Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, Londra avanza dello 0,25%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,56%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,42% a 43.885 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 46.599 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,58%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,53%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+1,66%), Amplifon (+1,53%), Banca MPS (+1,40%) e Interpump (+1,23%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit, che continua la seduta con -0,79%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Danieli (+6,25%), Ferretti (+2,56%), Zignago Vetro (+2,18%) e Comer Industries (+2,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.

Contrazione moderata per Cementir, che soffre un calo dello 0,87%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -2%).
Condividi
```