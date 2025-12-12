Seduta prosegue in denaro per il Vecchio Continente, Milano si allinea

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Oggi ha fatto il suo debutto
su Euronext Growth Milan gAIn360
, la sessantanovesima ammissione su Euronext di quest'anno.
Il focus degli investitori rimane sulle banche centrali
, dopo che questa settimana la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base. Guardando alla settimana prossima, l'appuntamento della BCE
resta quello di minor interesse, al netto delle nuove previsioni e della conferma dei tassi, col risultato di non influire sull'euro. Discorso simile per la Banca d'Inghilterra
, il calo del bank rate inglese nell'incontro del 18 dicembre appare scontato, visto che la presentazione del Budget d'autunno ha rassicurato il mercato sulla tenuta dei conti pubblici e sulle coperture finanziarie della manovra. Più attenzione sulla riunione della Banca del Giappone
, chiamata ad alzare i tassi il 19 dicembre.
Sul fronte macroeconomico
, nel Regno Unito
a ottobre la produzione industriale ha segnato un incremento di +1,1% m/m (trainata dall'auto) ma l'andamento mensile del PIL è stato sorprendentemente negativo (-0,1% m/m) a causa dei cali di output nei servizi e nelle costruzioni. In Francia
e Germania
il CPI armonizzato finale di novembre ha confermato le variazioni congiunturali e tendenziali emerse in sede preliminare: - 0,2% m/m e +0,8% a/a nel primo caso e -0,5% m/m e +2,6% a/a nel secondo.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. L'Oro
continua gli scambi a 4.336,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,32%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 57,52 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +74 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%. Nello scenario borsistico europeo
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, Londra
avanza dello 0,25%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,56%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,42% a 43.885 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.599 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,58%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,53%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+1,66%), Amplifon
(+1,53%), Banca MPS
(+1,40%) e Interpump
(+1,23%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit
, che continua la seduta con -0,79%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Danieli
(+6,25%), Ferretti
(+2,56%), Zignago Vetro
(+2,18%) e Comer Industries
(+2,04%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa
, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.
Contrazione moderata per Cementir
, che soffre un calo dello 0,87%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -2%).