Borse europee poco mosse. Bene Milano con le banche guidate da Intesa

(Teleborsa) -, da cui non si prevedono variazioni sui tassi d'interesse, ma si terranno d'occhio le dichiarazioni del presidente Jerome Powell per indicazioni importanti sulle future mosse di politica monetaria.e in particolare di. La maggiore banca italiana ha superato le attese nel secondo trimestre e migliorato la guidance sull'intero 2025 (vede un utile netto "ben oltre" i 9 miliardi di euro, pur includendo azioni gestionali nel quarto trimestre dell'anno per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati). Il CEO Carlo Messina ha detto in call che l'attività pazza di M&A in Italia ha portato a una pressione competitiva sul lending e che la sua attitudine al consolidamento in atto non cambia: vuole evitare qualsiasi coinvolgimento sull'M&A perché "quello che accade in Italia è il far west e non mi piace".Sul, ilpreliminare tedesco è sceso di -0,1% t/t nel 2° trimestre, in linea con le stime, mentre nell'Eurozona il PIL preliminare è aumentato di +0,1% t/t nel 2° trimestre, contro 0% atteso. Negli, il PIL preliminare del 2° trimestre ha registrato una crescita di +3% t/t (rispetto a +2,6% atteso e -0,5% precedente), trainata dall'accelerazione dei consumi (+1,4% t/t da +0,5% precedente) e dal marcato calo dell'import (dovuto all'inversione degli acquisti anticipati in vista dei dazi), a fronte di una flessione di investimenti residenziali ed esportazioni.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. Perde terreno l', che scambia a 3.293,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,99%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,09%, a 69,96 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +81 punti base, con ilche si posiziona al 3,45%.senza slancio, che negozia con un +0,19%,è stabile, riportando un moderato +0,01%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%.Giornata di guadagni per la, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,98%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,90%.Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); in netto peggioramento il(-2,55%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,39%). Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,14%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,90%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,51%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -25,46%. Crolla, con una flessione del 4,51%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,33%. Calo deciso per, che segna un -2,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,39%),(+1,66%),(+1,61%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,04%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,09%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%.