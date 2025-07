Geox riduce la perdita nel primo semestre grazie all'efficientamento dei costi

Geox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha comunicato che ilha registrato un calo delpari a circa 15 milioni di euro (-4,7%) rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, a 305 milioni di euro. Escludendo l'impatto della chiusura delle filiali in Cina e Stati Uniti, il calo è pari a euro 6,1 milioni (-1,9%). Ilrimane stabile in termini di incidenza percentuale sui ricavi (51,2%) determinando quindi una riduzione in termini assoluti pari a circa 7,7 milioni di euro.Il management sta continuando l'implementazione del piano di ottimizzazione della struttura operativa, realizzando nel primo semestre risparmi per circa 13,8 milioni rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente. Grazie a queste misure, l'risulta pari a 0,6 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente in cui aveva registrato un valore negativo per 5,5 milioni di euro. Ilè di -3,1 milioni di euro, rispetto a -15,4 milioni di euro del primo semestre 2024."Il primo semestre dell'esercizio 2025 continua a essere influenzato da- ha commentato la società - Gli indicatori macroeconomici, infatti, confermano una dinamica dei consumi ancora debole, condizionata da un clima di scarsa fiducia e da una conseguente significativa contrazione della domanda. Nonostante il contesto, rimaniamo pienamente focalizzati sull'esecuzione delle iniziative previste nel nostro Piano Industriale, mantenendo un approccio rigoroso e focalizzato sui mercati a maggiori redditività, sull'ottimizzazione dei processi e sul contenimento dei costi. Tali azioni stanno producendo gli effetti desiderati a livello di marginalità operativa e rafforzano la nostra fiducia nel raggiungimento dei risultati previsti nel primo anno di piano"."Nel mese di maggio è iniziata la campagna vendite relativa alla collezione Primavera/Estate 26 che terminerà con il mese di settembre. I primi riscontri dei nostri principali clienti sono incoraggianti; l'evoluzione stilistica e commerciale della proposta di collezione è stata accolta con interesse - si legge nella nota sui conti - Nel corso del semestre abbiamo completato con successo la prima parte dell'aumento di capitale di euro 30 milioni come definito dalla Manovra Finanziaria, registrando una totale adesione da parte dei nostri azionisti. Questo risultato ci motiva fortemente e".