Intesa, Messina: una delle remunerazioni più alte in Europa, 8,2 miliardi agli azionisti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Intesa Sanpaolo vede consolidarsi un ruolo unico tra le grandi banche europee, essendo in grado di assicurare un ROE del 20%, conin combinazione con la promozione di un programma dalla vasta portata volto alla riduzione delle ineguaglianze". Lo ha dichiaratodi, commentando i risultati dei primi sei mesi dell'anno Richiamando l'utile netto di 5,2 miliardi di euro realizzato nel primo semestre 2025, "il" con Ricavi, Commissioni e Attività assicurativa che hanno raggiunto livelli record, Messina ha quindi indicato di attendersi per il 2025 un "utile netto di ben oltre i 9 miliardi di euro, grazie al forte potenziale di crescita organica della banca".Intesa Sanpaolo vanta "" ha ricordato il CEO, spiegando che nel 2025 la banca restituirà "almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti". E il 35% dei dividendi cash - pari a 3,7 miliardi di euro maturati nel semestre - "è destinato a famiglie italiane e Fondazioni azioniste".Messina ha evidenziato che "la forte disciplina sui costi ci consente di raggiungere il, con un cost/income ratio al 38,0%. Il flusso contenuto di crediti deteriorati porta il costo del rischio annualizzato in calo a 24 punti base"."La generazione di capitale rimane robusta: il CET1 ratio è pari al 13,5% - ha aggiunto - Nel semestre, abbiamo incrementato il CET1 ratio di circa 65 punti base, confermando la capacità della Banca di generare capitale in modo solido e costante. Tale capacità ci mette".Tra le altre cose, il CEO ha sottolineato che "L'innovazione tecnologica è un fattore chiave del nostro successo. Abbiamo già investito 4,6 miliardi di euro in tecnologia all'avanguardia e assunto circa 2.350 specialisti, posizionando la Banca tra i leader europei nella trasformazione digitale". Inoltre, ", la nostra banca digitale lanciata solo due anni fa, ha, conferma del successo della nostra strategia digitale".