Intesa Sanpaolo migliora stime 2025 dopo utile semestrale da 5,2 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unin crescita del 9,4% a 5.216 milioni di euro, da 4.766 milioni del primo semestre 2024. Glisono pari a 7.432 milioni di euro, in diminuzione del 6,8% rispetto ai 7.975 milioni del primo semestre 2024. Lesono pari a 4.884 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto ai 4.663 milioni del primo semestre 2024.La banca segnala un significativo: circa 3,7 miliardi di dividendi maturati nel semestre (di cui circa 3,2 miliardi previsti come acconto dividendi da distribuire nel prossimo novembre), che si aggiungono al buyback pari a 2 miliardi di euro avviato a giugno 2025.Intesa Sanpaolo haa ben oltre 9 miliardi includendo le azioni gestionali nel quarto trimestre dell'anno per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo.Il. In particolare, viene segnata una forte riduzione del profilo di rischio, con un conseguente taglio del costo del rischio: forte deleveraging, con una diminuzione di 5,4 miliardi di euro dello stock di crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche, tra il 2022 e il primo semestre 2025, riducendo l'incidenza dei crediti deteriorati al netto delle rettifiche sui crediti complessivi all'1%.Sul fronte della riduzione strutturale dei costi, resa possibile dalla tecnologia, viene segnalato:operativa con circa 470 specialisti dedicati; internalizzazione delle competenze core IT avviata con circa 2.350 persone già assunte; chiuse 1.323 filiali dal quarto trimestre 2021 alla luce del lancio di Isybank; pienamente funzionante la piattaforma digitale per la gestione analitica dei costi, con 46 iniziative di efficientamento già identificate; in corso la razionalizzazione del patrimonio immobiliare in Italia, con una riduzione di circa 766 mila metri quadri dal quarto trimestre 2021; circa 8.200 uscite volontarie dal 2022.Sul fronte della crescita delle commissioni, trainata dalle attività di, c'è stato un rafforzamento dell'offerta (nuovi prodotti di asset management e assicurativi) e ulteriore crescita del servizio di consulenza evoluta Valore Insieme per la clientela Affluent e Exclusive: circa 43.000 nuovi contratti e 12 miliardi di euro di afflussi di attività finanziarie della clientela nel primo semestre 2025, in aggiunta ai circa 125.000 nuovi contratti e 36,9 miliardi di euro di afflussi di attività finanziarie della clientela nel 2023-2024.