Lindbergh, ricavi semestrali da 15,8 milioni di euro trainati da business unit HVAC

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha registratopari a circa 15,8 milioni di euro nel. Non sono indicati dati comparativi relativi al primo semestre 2024 in quanto il perimetro del gruppo non risulterebbe omogeneo a valle della vendita delle attività in Francia realizzata nel corso del mese di dicembre 2024.La Business Unit Network Management, che dal 31 dicembre 2024 include anche i ricavi della Business Unit Warehouse Management, ha registrato ricavi pari a circa 6,3 milioni (39,9% dei ricavi consolidati). La Business Unit Waste Management/Circular Economy ha registrato ricavi pari a circa 2,2 milioni (13,9% dei ricavi consolidati). La, presidiata dalla controllata SMIT, sta registrando unae, al 30 giugno 2025, è la Business Unit con i ricavi maggiori, pari a circa 7,2 milioni (45,6% dei ricavi consolidati).Il Consiglio di Amministrazione ha accettato la proposta avanzata da Michele Corradi (Amministratore Delegato del Gruppo e Investor Relations Manager) di nominare, azionista e membro del CdA, nonché Business Development Director del Gruppo, come nuovo Investor Relations Manager.