Mercedes-Benz, nel secondo trimestre crolla l'EBIT. Rivista al ribasso la guidance 2025

Mercedes-Benz Group

(Teleborsa) -nel secondo trimestre ha riportatoper, in calo del –9?% rispetto ai 36,74 miliardi del secondo trimestre del 2024. L'è risultato pari a 1,99 miliardi, oltre la metà in meno (-56?%) rispetto ai 4 miliardi del secondo trimestre del 2024, mentre l'EBIT è pari 1,27 miliardi, in flessione del –68?%, impattato da nuove tariffe statunitensi, costi di ristrutturazione (circa 750?milioni in Argentina) e misure di efficienza. Glirisultano pari 0,95 euro, in discesa del 68?% sul comparativo annuo.Ildel secondo trimestre è pari a 1,9 miliardi (+14% sul Q2 2024), quello semestrale sale a 4,2 miliardi (in crescita rispetto ai 3,9 miliardi dello scorso anno). Sale anche laa 30,8 miliardi al 30 giugno 2025 (era 27,4 miliardi un anno prima)Mercedes-Benz ha fatto sapere che le sueper il margine consolidato nel settore auto per il 2025 si attestano tra il 4% e il 6%, revisionate al ribasso rispetto alla guidance precedente di 6–8%, a causa di un impatto stimato sui profitti di 362?milioni (150 punti base) legato alle nuove tariffe USA sui veicoli UE. L’azienda prevede inoltresignificativamente inferiori rispetto al 2024 sia nel settore auto che nei van, in considerazione dei dazi, del rallentamento in Cina (–19% nei volumi Q2) e della volatilità globale della domanda."Abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari nel secondo trimestre, nonostante il contesto dinamico del business. La risposta migliore è rimanere sulla buona strada per offrire prodotti desiderabili e intelligenti, mantenendo al contempo un controllo rigoroso sui costi. Ci stiamo adattando alle nuove realtà geopolitiche utilizzando in modo intelligente la nostra presenza produttiva globale e implementando il nostro programma Next Level Performance, che va oltre le misure di efficienza, per aumentare la resilienza della nostra azienda", ha dichiarato il CEO,