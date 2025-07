Palo Alto Networks acquista CyberArk per 25 miliardi di dollari

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -, colosso statunitense della sicurezza informatica, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale, società israeliana leader nella sicurezza dell'identità. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di CyberArk riceveranno 45,00 dollari in contanti e 2,2005 azioni ordinarie di Palo Alto Networks per ogni azione CyberArk. Ciò rappresenta unper CyberArk e un premio del 26% rispetto alla media a 10 giorni dei VWAP giornalieri di CyberArk, non influenzata, di venerdì 25 luglio 2025.Questa integrazione strategica segnerà l'ingresso ufficiale di Palo Alto Networks nel settore della sicurezza dell'identità, affermandolo come pilastro fondamentale della strategia multipiattaforma dell'azienda. Combinando la consolidata leadership di CyberArk nella sicurezza delle identità e nella gestione degli accessi privilegiati con le piattaforme di sicurezza complete basate sull'intelligenza artificiale di Palo Alto Networks, laverrà estesa a tutti i tipi di identità, inclusi umani, macchine e la nuova ondata di, si legge in una nota.