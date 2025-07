Promotica, fatturato semestrale sale a 67,2 milioni di euro. Raddoppio all'estero

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, ha chiuso ilcon unconsolidato a 67,2 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto a 60,7 milioni di euro al 30 giugno 2024. Il fatturato generato all'estero è pari a 4,7 milioni di euro, in crescita rispetto a 2 milioni di euro al 30 giugno 2024, a conferma del forte impulso dato dai mercati esteri.Nel corso del primo semestre del 2025, la società ha gestito in totale 222promozionali, per un valore medio delle campagne di circa 261.661 euro. Inel primo semestre 2025 sono stati pari a 111 e Promotica si è avvalsa di 129 fornitori, di cui 15 con contratto di esclusiva."Il primo semestre dell'anno si è concluso positivamente in termini di volumi e di crescita del fatturato: risultati che confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di realizzare campagne promozionali sempre più efficaci e coinvolgenti - ha commentato l'- Nel semestre abbiamo gestito campagne con i principali operatori della GDO italiani ed internazionali. Ricordo la short collection "Alessi Edo" per Coop Italia, la campagna "Muoviti con Stile" per Conad, che promuove uno stile di vita attivo con marchi iconici come Bianchi e Garmin; la proposta "Sonic CalamitiCar 2025" per Eurospin e la raccolta punti per Esselunga, nuovo e importante ingresso nel nostro portafoglio clienti, con una short collection dedicata alla linea "50's Style" di Smeg. Sul fronte internazionale, abbiamo inoltre lanciato una nuova campagna con Stokrotka in Polonia, seconda collaborazione in questo mercato strategico, a ulteriore conferma della validità della nostra strategia di espansione in Europa centrale e orientale".