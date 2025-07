Snam, Scornajenchi: risultati solidi, riempimento stoccaggi sopra la media europea

Snam

(Teleborsa) - "Nel primo semestre di quest'anno abbiamo registrato, con tutti i principali indicatori in crescita". lo ha detto l'Amministratore Delegato di, commentando i risultati dei primi sei mesi dell'anno "Abbiamo avviato le operazioni commerciali della FSRU di Ravenna e raggiunto una percentuale di riempimento degli stoccaggi superiore alla media europea - ha aggiunto - Con l'aumento atteso della domanda rispetto allo scorso anno, ilper un'integrazione energetica sostenibile, e i nostri sforzi contribuiscono in modo significativo a migliorare la sicurezza energetica del Paese diversificando le sue fonti di approvvigionamento".Al 30 giugno 2025, gli stoccaggi di gas nelle riserve di Snam ammontavano approssimativamente a 8,9 miliardi di metri cubi. Alla stessa data il tasso di riempimento, incluse le riserve strategiche, ha, mentre è stato già allocato oltre il 90% della capacità di stoccaggio offerta per l'anno termico 2025/2026.