A2A, utile semestrale in calo dell'11% con normalizzazione idraulicità

A2A

bp

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 681 milioni di euro (+23% rispetto all'anno precedente) principalmente finalizzati al potenziamento ed efficientamento delle reti, all'aumento della flessibilità degli impianti di generazione, all'ulteriore sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici, nonché alla crescita dei business in ambito Circular Economy e alla digitalizzazione del Gruppo.sono stati pari a 6.891 milioni di euro: +13% rispetto ai primi sei mesi del 2024 a seguito del consolidamento della società Duereti e dell'aumento dei prezzi delle commodities energetiche. Ilè stato di 1.223 milioni di euro: -4% rispetto al primo semestre 2024 (1.279 milioni di euro), a seguito prevalentemente di una produzione idroelettrica più in linea con le medie storiche. Al netto della normalizzazione relativa all'idraulicità, l'è in crescita del 2%. L'incidenza delle attività regolate sull'EBITDA di Gruppo sale al 32% (25% nel primo semestre del 2024) anche grazie al positivo contributo della nuova società di distribuzione elettrica Duereti. L'è stato a 434 milioni di euro: in riduzione rispetto all'analogo periodo del 2024 (489 milioni di euro, -11%). Al netto della normalizzazione relativa all'idraulicità, l'Utile Netto è in crescita dell'1%.Lasi è assestata a 5.325 milioni di euro (5.835 milioni di euro al 31 dicembre 2024), grazie a un flusso di cassa che ha garantito sia la copertura degli investimenti che dei dividendi, nonché agli incassi da asset disposal. Migliora il rapporto PFN/EBITDA, ora pari a 2,3x (2,5x al 31 dicembre 2024)."I risultati del semestredel Gruppo - ha commentato l'- Gli investimenti organici, destinati alla transizione ecologica del Paese, crescono del 23% rispetto allo stesso periodo del 2024, superando i 680 milioni di euro. L'accurata gestione finanziaria ha consentito un ulteriore miglioramento della PFN a 2,3X. Cresce anche il contributo alla marginalità dalle reti di distribuzione elettrica, a conferma del loro ruolo sempre più rilevante nella nostra strategia per la decarbonizzazione dei centri urbani"."Sempre con questo obiettivo, a giugno, abbiamo inaugurato a Brescia il primo data center con raffreddamento a liquido collegato alla rete di teleriscaldamento, per fornire alla città nuovo calore green -ha aggiunto - Per diversificare il mix delle forniture e beneficiare di una maggiore stabilità e visibilità dei prezzi nel medio lungo periodo, abbiamo concluso un accordo conper l'".